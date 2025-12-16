De kledingkeuze van Ajax-trainer Fred Grim in de uitwedstrijd bij Qarabag viel dusdanig op, dat Nico Dijkshoorn hem vergelijkt met een 'geflipte, gevaarlijke Rus' uit een populaire actiefilm. Onder Grim is Ajax bezig aan een ongekende reeks van vier duels op rij met een zege.

Qarabag-uit in de Champions League was de derde in die reeks en een bijzondere. Waar Grim vaak kiest voor een onopvallende zwarte outfit, met bijvoorbeeld een hoge net, maar in Azerbeidzjan koos hij voor een wit trainingspak. Mogelijk ook vanwege de vele regen die op de spelers en trainer viel. Dijkshoorn vond het in zijn column in Voetbal International een bijzonder gezicht.

'Sensationele nieuwe look'

"Ik keek naar Grim en zag eigenlijk vanzelf Tom Cruise verschijnen, hangend aan zijn voeten onder een helikopter. Fred Grim, van oorsprong een man die een coltrui draagt waar hij meteen de col van afknipt, zag er woensdag opeens uit alsof hij gezellig over de maan wandelde. Een sensationele nieuwe look."

'De wederopstanding van Ajax begon bij de kleding van Grim'

Dijkshoorn vervolgt: "De witte jas alléén zou al genoeg zijn geweest, maar Grim droeg ook nog eens een spierwitte pet. Ik zou het fijn hebben gevonden als hij, net als astronauten, een soort grote witte doos op zijn rug had gedragen. Het klinkt misschien wat overdreven, maar over enkele jaren zullen de officiële Ajax-duiders mij gelijk moeten geven: de wederopstanding van Ajax begon bij de kleding van Grim."

Bom onschadelijk maken

Jammer genoeg voor Dijkshoorn koos Grim tegen Feyenoord een paar dagen later weer voor zijn klassieke zwarte look. "Fred leek tijdens het interview vlak voor de wedstrijd op iemand die een bom onschadelijk moest maken. ‘Onder de middenstip ingegraven. Iedere trilling kan dodelijk zijn.’ Grim redde niet alleen Ajax, maar ook alle columnisten in Nederland. Met dit trainingspak kunnen we maanden vooruit."

