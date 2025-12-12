Ajax-trainer Fred Grim landde gisteravond pas weer in Nederland na het Champions League-duel met Qarabag. Gauw moet het vizier weer op de VriendenLoterij Eredivisie, want De Klassieker tegen Feyenoord staat voor de deur. Op de persconferentie legt hij aan deze website zijn gevoel uit bij deze wedstrijd. "Dat was zo, dat is nu zo, dat blijft altijd zo."

"Het is niet 'een mooie wedstrijd' herstelt Fred Grim na de vraag wat hij van De Klassieker vindt. "Het is Dé Klassieker", stipt hij het verschil aan met de klemtoon op het lidwoord. "Ik heb er zelf een aantal gespeeld, en ook veel op de tribune in het stadion meegemaakt. Het is hartstikke mooi", legt hij uit.

De Klassieker van Fred Grim

In totaal speelde hij er 8, maar één springt er voor hem bovenuit. Gek genoeg was die wedstrijd niet in Amsterdam. "Die werd gespeeld in Rotterdam. We wonnen 0-5, dat was toen voor de Europa Cup 1-finale dacht ik. Dat gevoel raak je nooit meer kwijt", memoreert de Ajax-trainer terug naar de wedstrijd uit 1995.

Jonge ploeg

Toen was het gros van zijn selectie nog niet eens geboren. Grim heeft een jonge groep van Ajax gemaakt, hoofdzakelijk vanwege de vele blessures maar ook omdat het werkt. De interim-trainer werd de vraag gesteld of hij daar ook op selecteert richting zondag, in zo'n beladen duel. "Je kijkt als coach naar balans, daar houd je rekening mee", legt hij uit.

Maar of Grim spelers uit de wind zal houden tegen Feyenoord, dé wedstrijd van het jaar, dat valt te betwijfelen. "Als je in de jeugdopleiding hebt gezeten dan weet je dat het in de jeugd ook al speelt. Dat was lang geleden zo en dat is nu nog zo. Dat maakt deze wedstrijd erg mooi."

Grote klap voor Feyenoord

Grote kans dus dat Ajax alsnog zal aantreden met jongelingen, zoals Rayane Bounida die tegen Qarabag nog gestraft werd omdat hij te laat kwam. Die kous is voor Grim af. Ook sprak hij met positieve woorden over Sean Steur. "Ik was blij voor hem met wat hij op de mat heeft gelegd. Je weet wat de kwaliteiten zijn, maar je moet ook afwachten hoe dat zich vertaalt in de wedstrijd. Ik was uitermate tevreden over zijn optreden."

Ook al is er maar kort de tijd, het vizier moet nu snel op zondag. Ajax zit er lekkerder in na drie overwinningen op rij, waar Feyenoord donderdagavond nog de deksel op de neus kreeg. Een 3-1 voorsprong werd nog weggegeven tegen FCSB. Maar of die dreun nou een voordeel is? "Ik denk dat het gevoel niet prettig is (voor Feyenoord, red.). Als je kijkt naar onze wedstrijd kom je twee keer terug van een achterstand. Dan is dat voor het moraal beter dan andersom", doelend op de nederlaag van Feyenoord.

Maar, zo verwacht Grim, het kan ook als aanjager gelden voor aanstaande zondag. "Ik kan niet kijken in de kleedkamer van Feyenoord, maar Robin van Persie kennende kan hij dit ook wel weer in zijn voordeel gebruiken", licht hij toe.

Lege tribune

Eén ding kan Grim niet in zijn voordeel gebruiken en dat is de support van de F-side. Het vak achter de goal blijft leeg vanwege het vuurwerk dat werd afgestoken tegen FC Groningen. "Wij hebben veel steun van hen. Dat is een aderlating. Ik weet hoe belangrijk dat vak is, maar ik denk dat er nog 45.000 andere supporters zijn en daar kunnen we ook onze kracht uit putten."

