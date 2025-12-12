Ajax-speler Jorthy Mokio was afgelopen week kritisch op zichzelf op het sociale medium Snapchat. Hij was niet blij met zijn eigen spel en liet dat duidelijk blijken na het gewonnen uitduel met Qarabag (2-4). Trainer Fred Grim steekt hem een hart onder de riem: "Ik heb juist als geconstateerd dat..."

Jorthy Mokio was weer eens basisklant bij Ajax in de Champions League tegen Qarabag. In Azerbeidzjan werd met 4-2 gewonnen en de 17-jarige jeugdspeler kwam tot 84 minuten. De middenvelder moet het dit jaar doen met veelal invalbeurten en speelde laatste wedstrijden al helemaal weinig.

'Ik vind het eng'

Dat terwijl dit jaar juist zijn doorbraak zou moeten zijn, na imponerende optredens vorig jaar onder Francesco Farioli. Dit seizoen heeft hij te maken met veel roulaties in het systeem in het team en een andere jeugdspeler die op huurbasis van Liverpool is overgekomen. Nu James McConnell geblesseerd is, moet er wel voor eigen jeugd én dus Mokio gekozen worden.

Afgelopen week werd duidelijk dat de Belg ook over de nodige dosis zelfkritiek beschikt. Na het duel met Qarabag liet Mokio zijn onvrede blijken op Snapchat. Een bericht kwam uit in de media waarin hij zei: "M'n ballieritme is gewoon echt niet meer hetzelfde", doelend op zijn wedstrijdritme, "ik vind het echt eng", zei hij erna.

'Dat komt meer door wedstrijdritme'

Ajax-trainer Grim reageerde op dat bericht op de persconferentie in aanloop naar De Klassieker. "Ik heb het wel meegekregen alleen ik denk dat het ook vlak na de wedstrijd was en ik heb juist als staf geconstateerd dat hij juist weer in vorm kwam. Dat alles op de training best wel weer goed ging. Hij heeft te weinig gespeeld afgelopen periode. Dat komt meer door wedstrijdritme dan een vormcrisis", sust hij.

Grote kans dus dat Mokio wel weer minuten zal krijgen tegen Feyenoord, zodat er wat meer aan dat wedstrijdritme gedaan kan worden. Grim kiest sowieso, soms noodgedwongen, voor jeugdspelers. Tegen Qarabag maakten Sean Steur en Aaron Bouwman hun basisdebuut in de Champions League.

Ook tegen Feyenoord zal Grim niet bang zijn om de jeugd een kans te geven. "Als je in de jeugdopleiding hebt gezeten dan weet je dat het in de jeugd ook al speelt. Dat was lang geleden zo en dat is nu nog zo. Dat maakt deze wedstrijd erg mooi."

