Na de 3-0 overwinning van PSV op Feyenoord durven veel fans écht te dromen over het aanstaand kampioenschap van PSV. En waar Francesco Farioli vorig jaar de Ajacieden monddood maakte over het kampioenschap, gelden er in Eindhoven blijkbaar andere regels. Na alle euforie van de zondagmiddag kwam Sergino Dest met een luid en duidelijk statement op Instagram.

Het galmde al enorm hard door het Philips Stadion tijdens de 3-0 overwinning van PSV op Feyenoord, maar nu gaan ook de spelers in alle euforie ermee aan de haal. De fans in het stadion zongen: sta op voor de kampioen, waarbij iedereen uiteraard ging staan. Sergino Dest plaatste een fotoreeks van de zondagmiddag en plaatste een bijzondere caption daarbij.

De Amerikaan was erg blij met de overwinning, zoals iedereen bij PSV, en zette erbij: Champions.. gevolgd door een zandloper en een rood- en wit hartje. Hij zal voelen wat veel PSV'ers voelen: dit kan niet meer misgaan.

Record

Want met 17 en 18 punten voorsprong op Ajax en Feyenoord lijkt een kampioenschap inderdaad niet meer mis te kunnen gaan. NEC kan in feite nog op 15 punten komen, maar ook dat is, zo diep in de competitie, schier onmogelijk om in te halen. Als PSV doorgaat zoals het bezig is, lonkt zelfs een record. Dat record is al in eigen handen: namelijk die van het snelst kampioen zijn. Het record komt uit 1978, toen PSV op 8 april kampioen werd. Dat is nog altijd mogelijk en zou een weelde van jewelste zijn.

Er is sowieso reden tot feest in Eindhoven nu bekend is geworden dat Peter Bosz nog langer aanblijft als coach bij PSV. Zondag na de overwinning maakte de club bekend dat hij aanblijft tot de zomer van 2028. Wie weet hoeveel kampioenschappen hij nog wel niet mee kan maken met PSV...

