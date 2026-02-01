De titelstrijd in de Eredivisie is nu al veranderd in een formaliteit. PSV walste over Feyenoord heen en zag de voorsprong groeien tot zeventien punten. Er klinken nu al kampioensliederen, misschien té vroeg naar Nederlandse maatstaven, maar alles wijst erop dat PSV dit seizoen voor het derde jaar op rij de schaal omhoog mag houden. En belangrijker nog: dit kampioenschap lijkt het startpunt van iets groters.

Waar Luuk de Jong anderhalf jaar geleden het predicaat ‘Bayern München van Nederland’ nog wegwuifde als onrealistisch tegenover Sportnieuws.nl, beginnen de contouren van zo’n alleenheerschappij zich inmiddels af te tekenen. Niet in de extreme cijfers van Bayern, negentien titels in 26 seizoenen (waarvan elf op een rij) in deze eeuw, maar wel in de manier waarop PSV al drie jaar afstand neemt van de concurrentie.

Hopen op wonderprestatie NEC

In zijn eerste seizoen moest Bosz nog rekening houden met een sterk Feyenoord onder Arne Slot. In zijn tweede jaar kreeg de Eredivisie een krankzinnige ontknoping door inzinkingen van eerst PSV en later Ajax. Dit seizoen is het beeld schrijnender: Feyenoord en Ajax strompelen achter PSV aan en zijn vooral met elkaar bezig in de strijd om plek twee. Het is veelzeggend dat uitgerekend NEC, fris en stabiel onder Dick Schreuder, serieus mag dromen van directe Champions League-plaatsing.

Voor PSV is dat sportief misschien niet het meest wenselijke scenario met het oog op de coëfficiënten, maar financieel past het perfect in het grotere plaatje. Directe Champions League-deelname betekent vijftig tot zestig miljoen euro aan gegarandeerde inkomsten. Geld dat Ajax en Feyenoord zonder de tweede plaats mislopen en dat PSV juist wél kan investeren in selectie, salarissen en continuïteit. Precies dát mechanisme lag ook aan de basis van de jarenlange dominantie van Bayern München in Duitsland.

Bosz is aantrekkelijk voor spelers

Die continuïteit is in Eindhoven bovendien verzekerd in de technische staf. Met de contractverlenging van Peter Bosz heeft PSV zekerheid gekocht. De 62-jarige trainer weet hoe hij elftallen moet bouwen, staat garant voor aanvallend en succesvol voetbal en is inmiddels zelf een aantrekkingskracht voor spelers geworden. In een competitie waarin over twee seizoenen alleen de kampioen zich nog rechtstreeks plaatst voor de Champions League, is dat een cruciaal voordeel.

Alles bij elkaar opgeteld is het geen vergezochte gedachte meer dat PSV afstevent op een periode van eenzame dominantie. Met meer geld, een stabiel beleid en een trainer die bewezen heeft te kunnen winnen, liggen meerdere titels op rij binnen handbereik. Het record van vier landstitels op rij, ooit neergezet door Ajax en tweemaal door PSV, komt voorzichtig in beeld. Het Bayern München van Nederland worden is nog geen feit, maar PSV kan wel degelijk daarnaartoe werken.

Hetzelfde scenario als Ajax

Ajax leek een paar jaar geleden nog hard op weg naar dezelfde status. Onder Erik ten Hag werd de club drie keer kampioen en won het tweemaal de KNVB Beker in een periode van 4,5 jaar. Er klonk steeds nadrukkelijker de vrees voor ‘het Bayern München van Nederland’. Ook toenmalig directeur Marc Overmars had die dominante positie voor ogen. De basis leek gelegd: sportief succes, Champions League-miljoenen en een duidelijke voetbalvisie. Maar de realiteit bleek fragiel.

Ten Hag trok de Ajax-deur achter zich dicht richting Manchester United, Overmars moest vertrekken en wat volgde waren dramatische seizoenen waarin van structurele macht weinig overbleef. De situatie in Amsterdam laat zien hoe snel het kan instorten als er aan de top iets verandert. PSV lijkt dat Ajax-scenario voorlopig te vermijden: met vastigheid op bestuurlijk niveau en Bosz als grote baas op het veld.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.