Sergio Ramos grapt: 'Ik kan deze competitie toch niet verlaten zonder rode kaart?'

Sergio Ramos heeft in Mexico de schijnwerpers weer eens op zich gericht. Ditmaal niet met een doelpunt, maar met een rode kaart voor de verdediger. Daar kon hij na afloop wel om lachen.

Ramos was de afgelopen weken dé man bij het Mexicaanse Monterrey. In zijn laatste drie wedstrijden was hij telkens trefzeker, al werd er maar één van deze partijen gewonnen. Daardoor bivakkeerde Monterrey in de middenmoot van de Mexicaanse competitie.

Pittig potje

In de nacht van zondag op maandag stond de wedstrijd tegen U.N.A.M. op het programma. Het werd een verhit potje met vele overtredingen. Daar deed Ramos vrolijk aan mee, want zowel de scheidsrechter als de VAR zouden een slaande beweging eerder in het duel al gemist hebben.

Bij een 1-3 voorsprong voor Monterrey ging het echter toch mis voor Ramos. De Spaanse verdediger pakte, zoals wel vaker in zijn loopbaan, een directe rode kaart. Daar reageerde hij op sociale media op. "Het was duidelijk dat ik deze competitie niet zou verlaten zonder rood te pakken", was hij cynisch.

Rode draad

Rode kaarten zijn toch ook wel de rode draad door de carrière van Ramos. In totaal kreeg hij elf keer direct rood en negentien keer door een tweede gele kaart te pakken. Dit deed hij in 821 wedstrijden. Bij Real Madrid kon zijn maatje Pepe achterin er ook wat van.

Opvallend genoeg kreeg Ramos nog nooit een rode kaart in het shirt van Spanje. In 180 wedstrijden - niet bij de eerdergenoemde 821 opgeteld - werd de verdediger nog nooit van het veld gestuurd.