Tierende AZ'er Jordy Clasie witheet op scheids Dennis Higler: 'Werkelijkwaar schandalig'

Jordy Clasie moest zijn best doen om niet vloekend en tierend voor de camera van ESPN te staan na Ajax - AZ. De aanvoerder van de Alkmaarders verbeet zich, maar sprak desondanks in niet mis te verstane woorden schande van scheidsrechter Dennis Higler.

De arbiter gaf halverwege de tweede helft eerst rood aan Ajacied Anton Gaaei, na ingreep van de VAR. Enkele minuten later trok hij ook de tweede gele kaart voor AZ-verdediger Alexandre Penetra, die dus ook met rood moest vertrekken. Niemand bij AZ kon z'n ogen geloven bij die beslissing, maar Higler kon het ook niet meer terugdraaien omdat de VAR niet ingrijpt bij een gele kaart. Penetra leek de bal te spelen bij zijn tackle.

Chaos na rode kaart AZ tegen Ajax: enorm opstootje, Wouter Goes wil wedstrijd staken Bij Ajax - AZ sloeg zondag halverwege de tweede helft de vlam in de pan. Het ging zelfs zover dat AZ-verdediger Wouter Goes gebaarde dat hij het liefst met zijn medespelers van het veld in de Johan Cruijff Arena stapte. De gebeten hond was, net zoals in de eerste helft, scheidsrechter Dennis Higler.

'Werkelijkwaar schandalig'

Clasie was furieus bij ESPN. "Ongelofelijk. Echt bizar, serieus", waren de eerste woorden van de middenvelder. Daarna liet hij een sprekende stilte vallen. Vooral om zijn emoties onder controle te houden. "Hij (Higler, red.) zat er de hele wedstrijd niet lekker in, Misschien stond hij onder hoogspanning? Echt bizar. Hij zei ook dat hij een hele grote fout had gemaakt, maar daar koop je niks voor. Het is werkelijkwaar schandalig dat hij hier een tweede gele kaart voor trekt. We zijn heel teleurgesteld dat het op deze manier moet gaan."

Scheidsrechter Dennis Higler baart opzien en geeft bizarre dubbele gele kaart tijdens Ajax-AZ Dennis Higler heeft de hele Johan Cruijff ArenA tegen zich in het harnas gewerkt. De scheidsrechter stond flink in de schijnwerpers in de eerste helft van Ajax - AZ. De Amsterdamse supporters floten hem flink uit toen hij een bizarre dubbele gele kaart trok voor één van de assistenten van trainer Francesco Farioli.

'Dood- en doodzonde'

Ook bij de 1-1 van Gaaei protesteerde Clasie bij Higler. Jordan Henderson zou in de opbouw een duw en dus overtreding hebben gemaakt. Bij het terugzien van die beelden snapt Clasie nog altijd niet waarom de goal niet werd afgekeurd. "Hij duwt hem toch? Of ben ik nou een zeikerd in alles? We mochten op een gegeven moment ook niks meer tegen hem zeggen. Jammer. Hij heeft het verloop van de wedstrijd bepaald. Het is dood- en doodzonde dat deze scheids vandaag z'n dag niet had en ons floot."

Ajax ontsnapt aan drama bij jubileumduel tegen AZ, PSV kruipt dichterbij Ajax heeft een vrij bizar jubileumfeest gehad in de Johan Cruijff ArenA. Het werd 2-2 in de kraker met AZ. Er werden drie gele kaarten gegeven en een opstootje zorgde voor een ontketende slotfase. Uiteindelijk moet Ajax genoegen nemen met een punt op hun eigen feestje, daarmee komt PSV dichterbij de koploper van de Eredivisie.

Drie punten

Clasie was ervan overtuigd dat Higler zijn stempel drukte op de wedstrijd en AZ de drie punten door de neus boort. "Op een gegeven moment zaten we er lekker in en toen kwam Ajax met tien man te staan. Dat was het moment voor ons om hier misschien meer te halen."

