Shock voor Feyenoorders: 'Kind van de club aast op vertrek'

Frankrijk en Kroatië stonden tegenover elkaar in een spannende dubbele confrontatie in de kwartfinale van de Nations League. In de eerste wedstrijd in Split won Kroatië verrassend (2-0), waardoor de Fransen in eigen huis een achterstand moesten omdraaien. Voor de aftrap van de returnwedstrijd sprak Kylian Mbappé zijn ploeggenoten op opvallende wijze toe om hen te motiveren.