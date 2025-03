'Emotionele' Robin van Persie straalt bij Feyenoord: gebalde vuisten, vaderlijk voetbaladvies en een bulderende John de Wolf

Robin van Persie heeft het aardig op de rit bij Feyenoord. De 41-jarige trainer staat bekend om zijn eigenzinnige kijk op voetbal, maar hoe presenteert hij zich tijdens een wedstrijd? Sportnieuws.nl volgde de ex-topspits op de voet tijdens het duel met Go Ahead Eagles en vroeg hem naar zijn betrokkenheid. "Dan hoor je die prachtige stem van John de Wolf over het veld bulderen", zegt Van Persie.

Van Persie kent de wetten van het voetbal als geen ander. Het is duidelijk dat de oud-voetballer zich helemaal op zijn plek voelt in het trainerschap bij Feyenoord. Vóór het duel met Go Ahead Eagles zwaaide hij opgewekt en met een grote grijns op zijn gezicht naar bekenden in De Kuip en nam hij de tijd om ontspannen een balletje over te tikken met een piepjonge wedstrijdmascotte.

Switch van 180 graden

Hoe ontspannen Van Persie voorafgaand aan de wedstrijd ook lijkt, dat verandert direct zodra scheidsrechter Bas Nijhuis het startschot geeft. Hoewel hij ogenschijnlijk rustig zittend op de bank begon, sprong hij één minuut later als een bezetene op om te protesteren tegen de arbitrage. Met wilde gebaren en wijd uitgestrekte armen maakt Van Persie duidelijk dat hij zich afvraagt waarom er geen handsbal wordt gegeven.

De Rotterdammer leeft intens mee tijdens een wedstrijd, soms zelfs tot het overdrevene toe. Hij stuwt zijn spelers voortdurend naar voren, reageert emotioneel op kansen en uit regelmatig zijn frustratie richting de scheidsrechter. Zo ook na een klein half uur spelen, toen Nijhuis weigerde een penalty toe te kennen. Van Persie kon er geen begrip voor opbrengen en bracht vol ongeloof zijn beide handen naar het hoofd. Zijn emotie bleek terecht, want na tussenkomst van de VAR werd alsnog een strafschop toegekend. Het zorgde voor gebalde vuisten.

Advies aan Anis Hadj Moussa

De oud-topspits van onder meer Arsenal, Manchester United en Oranje heeft vaker aangegeven zich géén voetballer meer te voelen, maar in de 54e minuut kon hij het toch niet laten om zijn inzicht te delen. Van Persie maakte een overduidelijk gebaar richting Anis Hadj Moussa en gaf aan dat hij een lob moest proberen om de vrijstaande Carranza te bereiken. Het instinct van een oud-topvoetballer kwam hier toch even naar boven, waarmee hij de Algerijn wilde helpen.

Tegenover Sportnieuws.nl geeft Van Persie aan dat de 'lob' van Hadj Moussa inderdaad een onderdeel was van het strijdplan. "Anis maakt wel dertig lobjes tijdens de wedstrijd", grapt de jonge trainer. "Nee, dat was inderdaad één van de punten die we aandacht hebben gegeven. Als Eagles helemaal doordekt, dan is de vallende bal op Carranza een optie. We hielden 'm alleen niet lang genoeg vast en dat is jammer. Er lagen zoveel ruimtes, och dat is heerlijk."

Uitbundig vieren van goals

Het enthousiasme straalt niet alleen af bij het ondersteunen van zijn spelers en in zijn 'discussies' met de arbitrage, maar ook bij elke goal van Feyenoord. Elke treffer wordt uitbundig gevierd: met gebalde vuisten of juichend met beide handen in de lucht én door in de armen van de technische staf te springen. Elk doelpunt wordt gevierd alsof het de winnende treffer in een finale is.

Van Persie is simpelweg intens betrokken. Hij geniet zichtbaar van elke actie, alsof hij zelf op het veld staat. Ook zijn assistenten, René Hake en John de Wolf, bruisen van energie. "Dat zit een beetje in de aard van het beestje, denk ik. Dat vind ik ook alleen maar mooi", gaat Van Persie verder, gevolgd door een kleine anekdote. "Ik hoor John af en toe ook coachen. Dan hoor je die prachtige stem van hem over het veld bulderen. Dan denk ik wel: 'goed man'. Het is genieten."

Zege vieren met het publiek

Na het laatste fluitsignaal zakt de spanning bij Van Persie direct weg en keert de rust terug in zijn houding. Met een verfijnde kalmte loopt hij naar Go Ahead-trainer Paul Simonis, schudt hem beleefd de hand en bedankt vervolgens de arbitrage. De charmante, ontspannen Van Persie van vóór de wedstrijd, die vriendelijk naar bekenden zwaaide, is weer terug. Wanneer Het Legioen hem vervolgens luidkeels toezingt, straalt hij. Klappend en zwaaiend geniet hij van het moment.

