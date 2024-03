Silvano Vos lacht om goalcelebration Julian Rijkhoff: 'Hij is helemaal gek man'

Silvano Vos was een gelukkig man na de 3-0-overwinning van Jong Ajax op Jong PSV. Hij werkt rustig toe naar zijn terugkeer in Ajax 1, en is te spreken over zijn vooruitgang. Over de celebration van vriend Julian Rijkhoff was hij dan weer minder te spreken: "Dat sloeg helemaal nergens op", zei hij lachend.

"Zeker weten, tuurlijk. Van PSV winnen is altijd erg lekker", begon Silvano Vos na afloop van Jong Ajax-Jong PSV. De achttienjarige middenvelder/verdediger oogde gelukkig na afloop. "Dat zijn rivalen, als je dan wint is dat altijd lekker." En dat terwijl hij luttele uren geleden nog op de bank zat in Engeland bij Aston Villa-Ajax, waar er 4-0 verloren werd.

Celebration Rijkhoff

Gelukkig konden er al gauw weer grapjes vanaf bij Vos. Na afloop vroeg Sportnieuws.nl hem naar de celebration van Julian Rijkhoff, die ging zitten op de bal. "Dat sloeg echt helemaal nergens op, hij wilde Kudus nadoen maar ja hij is helemaal gek man", zei Vos gekscherend.

Blessure

Het toont het karakter van de jonge speler van Ajax. Hij raakte geblesseerd en bouwt rustig op om weer bij Ajax 1 te komen. Daar hoopt hij gauw weer minuten te maken. "Het gaat echt de goede kant op, ik begin steeds fitter te raken. Ik wil gewoon veel wedstrijden spelen om zo fit mogelijk te zijn." Dat de wedstrijden bij 1 weer gaan komen, twijfelt hij niet aan. "Dat komt wel goed, het zit er zeker in."

Verlies in Europa

Hij zit al wel weer vaker bij de selectie van 1, bijvoorbeeld donderdagavond toen Ajax uitgeschakeld werd in Europa. Ondanks de reis terug stond hij gewoon in de basis en speelde hij het grootste deel van de wedstrijd. "Ik vind dat niet echt schakelen, je moet gewoon weer spelen. Dat wil ik ook. Ik voelde me niet moe na gister, het is prima gegaan."

Positie

Vos speelt bij Ajax meer dan eens op verschillende posities. Op het middenveld, als meest verdedigende middenvelder maar ook als centrale verdediger. Tijdens de wedstijd op De Toekomst bekleedde hij wederom allebei de posities omdat aanvoerder Julian Brandes geblesseerd het veld moest verlaten na een bal tegen zijn hoofd.

Vos draait er zijn hand niet voor om: "Ik kan eigenlijk overal wel spelen, middenveld of achterin. Ik ben overal inzetbaar. Ik ken mijn positie op beide plekken goed, Brandes raakte geblesseerd dus ik werd naar achter geschoven, dat is prima. Het gaat gelukkig goed met hem, dat is het belangrijkste." Wanneer hij gevraagd wordt waar hij het liefst staat is hij echter wel stellig: "Middenveld, dat is echt mijn favoriete plek."