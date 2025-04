'Situatie verslechterd': voormalig Afghaanse aanvoerder in wanhoop over staat van voetbal in geboorteland

Zohib Islam Amiri merkt op dat de moraal binnen het Afghaanse voetbal steeds verder afneemt, te midden van het Taliban-regime en de corruptiebeschuldigingen tegen de president van de Afghaanse voetbalbond. De voormalig aanvoerder van het nationale elftal wil de kinderen een sprankje hoop bieden, maar ziet hoe het van kwaad tot erger gaat in zijn thuisland.

Amiri keerde in januari dit jaar terug naar Afghanistan in de hoop iets te kunnen veranderen. Hij wilde de jonge generatie Afghaanse voetballers inspireren, maar bij zijn aankomst zag hij hoe diep zijn land is gezonken. "Vanaf het moment dat ik aankwam, was het duidelijk dat de situatie alleen maar verslechterd was", vertelde Amiri, die meer dan tien jaar aanvoerder was van het nationale team. Hij merkte hoe de moraal in het Afghaanse voetbal verder afnam door de toenemende corruptie binnen de Afghaanse voetbalbond (AFF).

Dit land mag van de regering niet spelen en mist daardoor sowieso het WK voetbal Komende week begint de kwalificatie voor de Azië Cup voor vrouwen. Van één land is al helder dat de kwalificatiefase geen ticket gaat opleveren: het Afghaanse vrouwenvoetbalelftal. De Taliban, dat in Afghanistan de touwtjes in handen heeft, verbiedt de vrouwen om deel te nemen.

Zijn eigen ervaring met de corruptie binnen de bond heeft ervoor gezorgd dat hij zijn carrière in het Afghaanse voetbal beëindigde. Tijdens zijn tijd bij Abu Muslim in de 'Afghanistan Champions League' werd zijn team kampioen na een omstreden 8-0 overwinning in een gemanipuleerde wedstrijd, wat voor Amiri de druppel was. "Er is geen motivatie meer. De afgelopen twintig jaar heb ik de hoop gekoesterd dat we iets konden veranderen voor de volgende generaties. Maar als je ziet dat het elk jaar slechter wordt... is mijn energie en kracht eerlijk gezegd verdwenen", klinkt de 71-voudig international.

De voorzitter van de Afghaanse voetbalbond, Mohammad Kargar, wordt door Amiri beschuldigd van corruptie, waarbij hij geld in eigen zak zou steken en niet zou investeren in de essentiële zaken voor het voetbal. Hoewel Kargar de beschuldigingen ontkent, benadrukt Amiri dat de bond geen steun biedt aan de spelers, wat blijkt uit het niet betalen van afgesproken bonussen. "Van de beloofde 60.000 dollar werd de spelers verteld dat ze elk 500 dollar zouden krijgen", onthult Amiri.

Banden met de Taliban

Naast de interne problemen binnen de bond, speelt de politieke situatie ook een rol in de neergang van het Afghaanse voetbal. Amiri legt uit dat de Taliban invloed uitoefenen op de bond, waarbij provinciale afdelingen geschorst werden voor het negeren van bevelen. "De Taliban zitten overal. Kargar onderhoudt nauwe banden met de Taliban om aan de macht te blijven", is de pijnlijke conclusie van voormalig assistent-trainer van de nationale ploeg.

Amiri, die zijn carrière als speler heeft beëindigd, blijft zich inzetten voor verandering in de Afghaanse voetbalwereld. Hij roept op tot nieuwe verkiezingen binnen de Afghaanse voetbalbond en hoopt dat de FIFA actie onderneemt. "We moeten de zaken rechtzetten. Als we het nu niet doen, hoe kan ik mezelf later nog in de spiegel aankijken?", vraagt Amiri zich hardop af.