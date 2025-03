Dit land mag van de regering niet spelen en mist daardoor sowieso het WK voetbal

Komende week begint de kwalificatie voor de Azië Cup voor vrouwen. Van één land is al helder dat de kwalificatiefase geen ticket gaat opleveren: het Afghaanse vrouwenvoetbalelftal. De Taliban, dat in Afghanistan de touwtjes in handen heeft, verbiedt de vrouwen om deel te nemen.

De afwezigheid van 'De Leeuwinnen van Afghanistan' heeft als gevolg dat het land ook zal ontbreken bij het WK voetbal voor vrouwen in 2027. Daartoe dienen landen zich te plaatsen via de Azië Cup.

Het Afghaanse vrouwenvoetbalelftal kent een nog korte geschiedenis. De oprichting was in 2007, in een periode dat de Taliban niet de macht in handen had in het land. Het team had het behoorlijk zwaar tegen andere landen uit de regio, toch waren er wat lichtpuntjes. Zo was er in 2012 een 4-0-uitzege op Pakistan; tot nu toe de grootste overwinning van het land.

Emancipatie

In 2021 was er een nieuwe machtsovername van de Taliban. Dat betekende dat het vrouwen een deel van hun rechten weer moesten inleveren. En de internationals van het Afghaanse vrouwenvoetbalelftal moesten extra op hun tellen passen. Zij waren symbool gaan staan voor de emancipatie van Afghaanse vrouwen - een ontwikkeling waar Taliban weinig sympathie voor heeft.

De internationals moesten op straat met een masker op, uit vrees om te worden herkend. Trouw schrijft dat inmiddels alls internationals van het land uit Afghanistan zijn gevlucht.

FIFA

Hoe nu verder? Diverse organisaties roepen de bond FIFA op om te zorgen dat de Afghaanse vrouwen kunnen voetballen. De Sports & Rights Alliance stuit echter bij de bond op dovemansoren. De protocollen van FIFA stellen dat de Taliban het vrouwenelftal moeten erkennen. Pas dan kan FIFA het team toelaten tot zijn evenementen.

Amnesty International

Amnesty International tracht ook druk uit te oefenen op de FIFA. “Hoewel het Afghaanse vrouwenelftal in 2021 ontsnapte aan de Taliban, blijft de schaduw van systematische genderdiscriminatie hen over de grens volgen", staat op de site.

"Het elftal heeft recht op een plek op het internationale podium, maar dit wordt ze afgepakt. Amnesty, de Verenigde Naties, Human Rights Watch en andere maatschappelijke organisaties hebben opgeroepen om de gendervervolging door de Taliban te onderzoeken als misdaden tegen de menselijkheid."