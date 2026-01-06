Erik ten Hag (55) begint op 1 februari bij FC Twente en heeft een contract getekend dat loopt tot de zomer van 2028. Vanaf het seizoen 2026-2027 neemt hij de functie van technisch directeur over van Jan Streuer, die eerder aankondigde na dit seizoen te stoppen. In aanloop naar dat seizoen zal Ten Hag al actief meedraaien binnen de voetbalorganisatie van FC Twente.

Ten Hag was de afgelopen jaren actief als hoofdtrainer van Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen, maar kiest nu voor de club waar hij zijn profcarrière begon. Hij beleefde bij FC Twente mooie successen als speler en had er zijn eerste trainersfuncties. "Ik vind het heel mooi en bijzonder om terug te keren bij FC Twente waar ik van jongs af aan als supporter al in Het Diekman kwam."

"Met mijn ervaring op gebied van jeugdontwikkeling, teamopbouw en topsportcultuur wil ik samen met de RvC, directie en staf het technisch fundament van FC Twente versterken, zodat de club haar potentie als regionaal uithangbord duurzaam kan waarmaken", gaat hij verder.

Op zoek naar vervanging

FC Twente moest op zoek naar een nieuwe technische man na het vertrek van Jan Streuer, die op 74-jarige leeftijd het mooi geweest vindt. "We zijn zeer blij om Erik ten Hag te kunnen verwelkomen bij FC Twente", stelt algemeen directeur Dominique Scholten. “Vanaf het nieuwe seizoen volgt Erik Jan Streuer op, die afgelopen vijfenhalf jaar een heel grote bijdrage heeft geleverd aan waar FC Twente nu weer staat. Daarvoor zijn we Jan veel dank verschuldigd."

Scholten geeft aan waarom de keuze op Erik ten Hag is gevallen: “Erik heeft een ongelooflijke staat van dienst in de voetballerij en zijn band met FC Twente is altijd zeer sterk gebleven. In de afgelopen periode hebben we regelmatig contact gehad en uit de gesprekken bleek snel dat er veel ambitie is om FC Twente verder te brengen. Deze ambitie past bij de koers, die we onlangs hebben gepresenteerd", vervolgt de eindverantwoordelijke van De Tukkers.

Ten Hag beëindigde in 2002 zijn spelersloopbaan bij FC Twente en begon daar een succesvolle trainerscarrière. Via FC Twente, PSV, Go Ahead Eagles, Bayern München II en FC Utrecht groeide hij uit tot toptrainer bij Ajax, waar hij meerdere landstitels, bekers en een halve finale in de Champions League bereikte. Daarna werkte hij bij Manchester United, met winst van de League Cup en FA Cup, en stond hij dit seizoen even voor de groep bij Bayer Leverkusen.

Ajax wilde Ten Hag deze winter nog terughalen als opvolger van John Heitinga, maar die optie genoot niet zijn voorkeur. Enkele maanden later kiest hij er dus voor het trainersvak (in ieder geval tijdelijk) te verlaten en aan de slag te gaan als technisch directeur van FC Twente.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.