Feyenoord en Neraysho Kasanwirjo kennen nog geen gelukkig huwelijk. De inmiddels 23-jarige verdediger is deze winter teruggekeerd van een verhuurperiode en wordt direct weer tijdelijk weggestuurd. Fortuna Sittard is zijn nieuwe tijdelijke onderkomen.

Kasanwirjo kwam in de winter van 2023 over van FC Groningen. Feyenoord betaalde twee miljoen euro voor de centrale verdediger - die ook als rechtsback uit de voeten kan - omdat de club direct een defensieve versterking nodig had. Maar na dat halve seizoen bleek de voormalig jeugdspeler van Ajax amper meer nodig.

In de zomer van 2023 werd hij verhuurd aan Rapid Wien, waar hij tot 28 wedstrijden in een heel seizoen kwam. Vorig seizoen werd Kasanwirjo een seizoen verhuurd aan Rangers, maar in Schotland ging het hem een stuk minder goed af. Hij kwam verdeeld over drie competities tot slechts vijftien wedstrijden.

Opnieuw samenwerking met Danny Buijs

Afgelopen half jaar bracht Kasanwirjo in Noorwegen door, bij Molde FK. Daar was het seizoen in de winter afgelopen en dus was het tijd om terug te keren bij Feyenoord. Dat bleek maar voor heel even, want de verdediger gaat nu in het shirt van Fortuna Sittard spelen.

Kasanwirjo werkte in het verleden bij FC Groningen al samen met Fortuna-trainer Danny Buijs, die hem in de Eredivisie liet debuteren. "De afgelopen seizoenen heb ik mooie ervaringen opgedaan in het buitenland. Het komende halfjaar wil ik me graag weer laten zien in de Eredivisie. Ik weet wat de trainer van mij verwacht", aldus Kasanwirjo op de website van Fortuna.

