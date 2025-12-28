Wolverhampton Wanderers is na de wedstrijd tegen Liverpool officieel de slechtst presterende Premier League club ooit. De ploeg pakte door de nederlaag een bizar record en volgens coach Rob Edwards is de selectie het helemaal beu.

Wolverhapton Wanderers kreeg zaterdag de kans om tegen Liverpool de tendens helemaal om te draaien. Dat lukte niet, want de huidige hekkensluiter van de Premier League ging met 2-1 de boot in. Met die nederlaag sluit Wolves een horrorjaar in 2025 af. Vorig seizoen werd degradatie nog maar net afgedwongen, maar de start van het huidige seizoen is voor de ploeg van coach Edwards dramatisch.

Hekkensluiter Wolves staat op dit moment met twee punten onderaan in de Premier League. Met zeventien gespeelde wedstrijden is er nog nooit een ploeg geweest met zo weinig punten na dat aantal potjes. Er werd nog geen wedstrijd gewonnen en alleen tegen Tottenham Hotspur en Brighton & Hove Albion werd er een punt gepakt. In de 123 jaar oude geschiedenis van de Premier League is er nog nooit een team geweest dat in achttien wedstrijden nog geen een keer wist te winnen. Tot Wolves nu.

'De jongens zijn het beu'

Wolverhampton Wanderers staat al tien punten achter op de nummer negentien Burnley en ook een absoluut dieptepunt lijkt in zicht. In 2008 eindigde Derby County het seizoen in de Premier League met slechts elf punten uit 38 wedstrijden. Als de Wolves zo doorgaan, dan gaat ook dat record eraan. De afstand tot de plekken die lijfsbehoud betekenen in de Premier League is inmiddels al gestegen naar zestien punten.

Na de nederlaag op Liverpool verscheen trainer Edwards met een moedeloze blik in de ogen voor de camera van Sky Sports. Hij vertelde dat de slechte periode van zijn club hem niet in de koude kleren gaat zitten en dat geldt ook voor zijn selectie. "De jongens zijn het beu. Ik zie veel goede dingen, maar de punten moeten wel gaan komen. Het is echt zwaar om weer zo'n nederlaag te slikken."

