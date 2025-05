Smerige details van 'escalatie' tussen dronken Italiaanse voetballer en jeugdspelers: 'Hij drong binnen'

Schokkende onthullingen in een schandaal rond Nicolo Zaniolo. AS Roma, de club waar hij zijn carrière begon, beschuldigt de Fiorentina-middenvelder van ernstig wangedrag: "Hij provoceerde spelers en, zonder enige woordenwisseling, viel hij Mattia Almaviva fysiek aan en duwde Marco Litti hard tegen een bank."

Zaniolo lijkt de laatste tijd flink van het padje af en verspilt zijn talent aan incidenten die zijn carrière schaden. De van Galatasaray gehuurde speler ging maandag helemaal over de schreef. AS Roma publiceerde een officieel statement waarin de 25-jarige middenvelder vernietigend wordt bekritiseerd en openlijk wordt beschuldigd van ernstige feiten. De club roept de autoriteiten op om maatregelen te nemen.

Verontwaardigd AS Roma

De verklaring van AS Roma begint als volgt: "Op de avond van 26 mei, na de halve finale tussen jeugdteams van Fiorentina en AS Roma (2-1) in Viola Park, is Nicolò Zaniolo (speler van het eerste elftal van Fiorentina) samen met een bekende illegaal de kleedkamer van AS Roma binnengedrongen, ondanks het feit dat hij geen accreditatie had."

BREAKING: After an Italian youth league semi final at Roma, Fiorentina’s Nicolò Zaniolo allegedly entered the Roma dressing room area without permission and appeared intoxicated.



He reportedly urinated in the facilities, provoked players, struck 2 Roma players.



(Via: AS Roma) pic.twitter.com/PA1Pv5Cd8a — Soccer Forever (@soccerforeverhq) May 27, 2025

"Volgens getuigen was Zaniolo zichtbaar onder invloed van alcohol. Hij heeft geürineerd in de ruimtes die gereserveerd waren voor AS Roma, spelers geprovoceerd en, zonder enige woordenwisseling, Mattia Almaviva geslagen en Marco Litti hard tegen een bank geduwd." Litti herstelt van een schouderoperatie. Beide spelers zijn opgenomen in het ziekenhuis: Almaviva heeft een herstelperiode van 10 dagen, Litti heeft 21 dagen medische zorg nodig.

Romeinen eisen actie

AS Roma betuigt haar solidariteit met zijn jonge spelers en is diep verontwaardigd over het gewelddadige en ongerechtvaardigde gedrag in Viola Park. "We vertrouwen erop dat de bevoegde instanties doortastend zullen optreden om gerechtigheid te laten geschieden en de waarden van het Italiaanse voetbal te beschermen", besluit de club uit de Eeuwige Stad.

Zaniolo zegt sorry

De dag na het incident bood de Italiaanse international zijn excuses aan op sociale media en gaf zijn eigen versie van de feiten. Hij ontkende echter de fysieke agressie en gaf alleen toe dat hij verbaal had geprovoceerd.

"Na de wedstrijd ging ik naar de kleedkamer om de jongens van Fiorentina te feliciteren en daarna ging ik naar de kleedkamer van Roma om ze te groeten en te feliciteren met het seizoen, maar op een gegeven moment begonnen ze me te beledigen, dus op dat moment, om te voorkomen dat de situatie escaleerde, heb ik ervoor gekozen om te vertrekken", verklaarde Zaniolo.

Le scuse di #Zaniolo...



Un ragazzo con un talento incredibile, che non è mai riuscito a controllare questo suo carattere.

Mi dispiace veramente tanto, per lui soprattutto.



Gli auguro il meglio per il futuro, nonostante tutto.#Fiorentina pic.twitter.com/ciU26xcVLQ — FIORENTINISMO🟣✨ (@Federic24378468) May 27, 2025

OM start onderzoek naar Zaniolo

Naar aanleiding van het ernstige incident is het Italiaanse Openbaar Ministerie een onderzoek gestart, dat strafrechtelijke gevolgen kan hebben en kan leiden tot een lange schorsing van de voormalig Roma-speler, schrijft de Gazzetta dello Sport.

Dubieus verleden

De Italiaanse middenvelder verliet AS Roma met een schandaal en werd elke keer dat hij zijn oude club trof met veel vijandigheid ontvangen. Drie weken geleden, bij zijn terugkeer in het Stadio Olimpico, kreeg Zaniolo na het laatste fluitsignaal rood voor protesten tegen de scheidsrechter. Na zijn periode in Rome speelde hij voor Galatasaray en op huurbasis bij Aston Villa, Atalanta en nu dus Fiorentina.

