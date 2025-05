Nederlandse voetballer steelt de show in Italië: 'Volgende stap zal naar de top van de Serie A zijn'

Voor de verandering gaat het eens niet over Tijjani Reijnders als het over succes in Italië gaat. Deze keer is Sam Beukema, en een beetje Thijs Dallinga, de gevierde man. Bologna won eerder deze week haar eerste prijs in 51 jaar; de Coppa Italia. Er werd gewonnen van het AC Milan van Reijnders, en Beukema was trotse winnaar met een tulband om zijn hoofd.

De Nederlander kent een prachtige weg richting de top, waar hij volgens Robert Maaskant deze zomer zeker wel naartoe gaat. “Zijn volgende stap zal wel de top van Italië worden. Dat is heel knap en hij heeft de pech dat Virgil van Dijk en bijvoorbeeld Stefan de Vrij nog voor hem staat bij Oranje. Maar ik denk dat Koeman uiteindelijk best wel bij hem terecht gaat komen.”

Hobbelige weg naar Bologna

Het heeft er lang niet altijd zo rooskleurig uitgezien voor Beukema, vertelt Maaskant. “Het is gewoon een jongen uit de opleiding van Go Ahead, waar hij eerst weggestuurd is. Eigenlijk moest hij weg, maar hij wilde blijven en besloot op amateurbasis voor zijn kans te gaan. Uiteindelijk heeft hij zich ontwikkeld tot aan AZ en nu speelt hij bij Bologna.”

In de stad van Tagliatelle al ragù, Tortellini in brodo, de oudste universiteit van Europa en le due torri is Beukema uitgegroeid tot een gigantische held. Elke week prijkt hij op de social-media-filmpjes van de club, waar hij met een brede lach overwinningen viert met teamgenoten. Ze lopen weg met hem in de culinaire Italiaanse stad. “Het is ook gewoon een heel sympathieke jongen”, beamen Robert Maaskant en presentator Rick Kraaijeveld.

Mooie foto

“Dan is het toch prachtig om te zien hoe hij daar staat, met een tulband om zijn hoofd met een pleister én de Coppa Italia in zijn handen. Er zijn tal van heroïsche foto’s daarvan.” Opvallend is ook dat Beukema daar gewoon een sjaaltje van zijn oude amateurclub DSC tentoonstelt. Die club is hij dus niet vergeten. “Ik zou hem een stap van harte gunnen”, stelt Maaskant.

