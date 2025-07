Evegeniy Levchenko heeft zich fel uitgesproken tegen een mogelijke transfer van Manfred Ugalde naar Feyenoord. Volgens de Oekraïense oud-voetballer sponsoren de Rotterdammers de oorlog met zijn thuisland als ze zaken doen met Ugalde zijn club Spartak Moskou.

De kritiek van Levchenko komt na het nieuws dat Feyenoord interesse heeft in Ugalde van Spartak Moskou. De 23-jarige Costa Ricaan maakte in de winter van 2024 de overstap van FC Twente naar Rusland voor een bedrag van dertien miljoen euro. Daarmee is Ugalde op Dusan Tadic na de duurste verkoop ooit van de Tukkers. Feyenoord zou nu in de zoektocht naar een nieuwe spits uitgekomen zijn bij de Costa Ricaan.

Volgens onder andere Voetbal International zou Feyenoord al een bod van boven de tien miljoen euro hebben uitgebracht bij Spartak, maar de Russen hebben dat eerste bod afgewezen. Ugalde maakte vorig seizoen achttien goals in 36 wedstrijden en ligt nog tot medio 2028 vast, waardoor Spartak een goede onderhandelingspositie heeft. Wat de positie van de Russen zwakker maakt, is het gegeven dat de spits graag terug naar de Eredivisie zou willen.

Levchenko

Oud-voetballer Levchenko is geboren in Oekraïne, maar nadat hij zijn carrière lange tijd in Nederland speelde en in actrice Victoria Koblenko een Nederlandse vrouw ontmoette, bleef hij hier. Inmiddels is de voormalig middenvelder van onder andere FC Groningen voorzitter van de VVCS (Vereniging van Contractspelers), een organisatie die de belangen van voetballers in het algemeen behartigt.

Toen Ajax vorig jaar zomer interesse had in Eduard Spertsyan van het Russische Krasnodar, nam Levchenko al geen blad voor de mond. Hij sprak zich toen al uit over het ethische aspect van een deal met Rusland en dat doet hij inzake een mogelijke transfer van Ugalde weer.

"Met verbazing lees ik in verschillende media dat Feyenoord zaken wil doen met Spartak", vertelt Levchenko via X over het nieuws rond Ugalde. "Als je in deze tijd een speler uit Russische competitie koopt, ben je schuldig aan de dood van burgers in Oekraïne. Met zo’n transfer sponsor je dus de Russische oorlog. Daarbij is Lukoil, de hoofdsponsor van Spartak, brandstofleverancier van het Russische leger."