Het is een rommeltje bij Fenerbahçe, de club waar Joey Veerman veelvuldig mee in verband werd gebracht deze winter. De voorzitter van de Turkse club werd woensdagavond opgepakt, maar is donderdag alweer vrijgelaten.

Voorzitter Sadettin Saran van de Turkse voetbalclub Fenerbahçe is vrijgelaten. Hij werd woensdag aangehouden als verdachte van een lopend drugsonderzoek in Istanbul. Volgens het Turkse Openbaar Ministerie is er "aanvullend bewijs" gevonden dat erop duidt dat Saran drugs heeft verhandeld en gebruikt.

Volgens veel Turkse media blijft Saran verdachte en moet hij zich tweemaal per week melden op een politiebureau. Hij mag ook niet naar het buitenland reizen. Voor zijn vrijlating verzamelden fans van Fenerbahçe zich voor een gerechtsgebouw in Istanbul. Zij lieten met spreekkoren weten dat ze achter hun voorzitter staan.

Joey Veerman

Saran ontkent het drugsgebruik ten stelligste. Fenerbahçe wilde Joey Veerman van PSV overnemen. De club uit Istanbul zag af van de transfer nadat de naam van Saran was gevallen in een drugsonderzoek. Veerman liet woensdag weten dat hij het seizoen afmaakt bij PSV.

Daar was voormalig PSV'er Boudewijn Zenden maar wát blij mee. Hij zei in gesprek met Sportnieuws.nl: "Het is voor PSV een grote winst dat hij tóch blijft, want hij is zéér bepalend en zorgt ervoor dat ze wéér een stap dichter bij het kampioenschap zijn."

De 49-jarige Zenden, die zelf voor onder andere FC Barcelona, Chelsea en Liverpool speelde, denkt wel zeker te weten dat 16-voudig international Veerman in de zomer alsnog zal vertrekken. Maar waar de 27-jarige middenvelder naartoe gaat, blijft nog de vraag.