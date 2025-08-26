Vitesse leek definitief de proflicentie kwijt te zijn geraakt, maar dat blijkt nog helemaal niet het geval. De club verloor onlangs het kort geding tegen de beslissing van de KNVB om die af te pakken en gaat nu toch weer in hoger beroep tegen die uitspraak. De zaak dient al heel snel.

Volgens een woordvoerder van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dient de zaak komende maandag al. Vitesse gaat op die manier een nieuwe poging doen om de licentie voor het spelen van betaald voetbal te behouden. De club gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in Utrecht. Die oordeelde eerder deze maand dat de KNVB Vitesse terecht uit het betaald voetbal had gezet.

Over de zaak is in de afgelopen dagen herhaaldelijk juridisch overleg gevoerd met het gerechtshof in Arnhem. De vraag was vooral of het hoger beroep met de grootst mogelijke spoed op de agenda van het hof gezet kon worden, via een zogenaamd turbospoedappel. En dat is het geval, ook al duurde het achttien dagen voor het hoger beroep door Vitesse is ingediend.

Verrassende wending

De soap rond Vitesse krijgt daarmee weer een nieuwe verrassende wending, want de club leek definitief afscheid te hebben genomen van het profvoetbal na de laatste uitspraak door de rechter. De club uit Arnhem probeerde vervolgens de overstap naar het amateurvoetbal te maken, maar afgelopen week werd bekend dat het zeker niet dit seizoen zal gebeuren. Het zag er dus naar uit dat Vitesse het hele seizoen geen enkele competitiewedstrijd zou gaan spelen.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de gevolgen zijn als Vitesse het hoger beroep weet te winnen. De club zou dit seizoen eigenlijk uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie, maar werd door het verliezen van de licentie op het laatste moment uit de competitie gehaald.

Dat zorgde voor een ware leegloop bij de club. Inmiddels zijn er al flink wat spelers vertrokken doordat de club dit jaar geen profvoetbal kan spelen. Op maandag stonden er slechts elf spelers op het veld tijdens de training onder hoofdcoach Rüdiger Rehm.

Verloren proflicentie

Vitesse wankelde al enkele jaren langs de rand van de afgrond. De club kreeg tijdens de vorige paar seizoenen al meerdere keren enorme puntenstraffen en vorig jaar pakte de KNVB al eens de proflicentie af. Vitesse spande een procedure aan en kreeg de licentie daardoor toch weer terug. Dat zorgde ervoor dat de Arnhemmers afgelopen seizoen gewoon in de Keuken Kampioen Divisie konden spelen. Daarin werden ze door alle puntenstraffen kansloos laatste.

De club zou ook dit seizoen weer beginnen met twaalf punten in mindering, maar zover kwam het dus niet. De KNVB trok opnieuw de licentie in. Deze keer kreeg de club echter geen gelijk van de beroepscommissie van de bond en ook de rechter oordeelde in het voordeel van de KNVB. Nu mogen de supporters dus toch weer een sprankje hoop hebben.