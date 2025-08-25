Vitesse raakte eerder deze maand definitief de proflicentie kwijt en inmiddels is duidelijk dat de club dit seizoen in geen enkele competitie uit gaat komen. Desondanks verwacht GelreDome-eigenaar Michael van de Kuit dat de Arnhemse club wel gewoon de huur betaalt, maar dat is een fors bedrag.

"Net als alle andere partijen waar Vitesse contractuele verplichtingen mee is aangegaan, verwachten wij de betaling", laat Van de Kuit weten. De op 1 oktober over te maken huur van zo'n 2,5 miljoen euro drukt zwaar op de Arnhemse club, zeker nu er nauwelijks inkomsten zijn door het verlies van de proflicentie.

Vitesse probeert de overstap naar het amateurvoetbal te maken, maar zal dat zeker niet dit seizoen al doen, werd vrijdag bekend. De club zal dus in principe geen competitieve wedstrijden spelen in het stadion. Het is onduidelijk wat er met de GelreDome gebeurt als Vitesse er dit seizoen niet iedere twee weken speelt. De Arnhemmers speelden daar sinds 1998 hun wedstrijden.

Voorlopig rekent Van de Kuit op de miljoenen vanuit Vitesse, maar het is ook goed mogelijk dat de club failliet gaat. Dan moet het stadion op zoek naar andere inkomsten, waarbij vooral naar extra concerten wordt gekeken.

Spelers trainen door

Het eerste elftal van Vitesse traint ondanks het verlies van de proflicentie onverstoord door. De spelersgroep wordt wel steeds kleiner. Er waren maandag elf spelers aanwezig, heeft een woordvoerder van de club bevestigd. Een deel van de trainingsgroep was van de A-selectie en een deel van Jong Vitesse.

Nadat Vitesse de proflicentie verloor, verdween het zicht op het spelen van betaald voetbal. De afgelopen weken zijn verschillende voetballers naar andere clubs vertrokken. Vitesse zal dit seizoen niet uitkomen in de eerste divisie. De Arnhemse club heeft besloten dit jaar ook niet de gang naar de amateurs te maken met het eerste elftal.

Zaterdag staat er een duel van Vitesse onder 21 jaar met FC Volendam op het programma. De Arnhemmers zouden afgelopen weekend al voetballen, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Het is nog onduidelijk of de wedstrijd deze keer wel doorgang vindt.