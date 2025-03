'Je kan niet heel veel meer halen uit het Nederlands elftal dan wat Ronald Koeman nu doet'

Het weerzien met Spanje in de Nations League wordt voor Ronald Koeman een tweede kans om van een vloek af te komen. Namelijk die van het niet winnen van een topland. Dat feit kleeft als een vervelend stuk kauwgom onder een schoen aan zijn tweede periode als bondscoach. Maar niet iedereen vindt dat zijn schuld. "Ik denk dat er niet heel veer meer in zit", roept analist Robert Maaskant.

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine vindt de trainer van Helmond Sport het ook onterecht dat Koeman op dat feit wordt afgerekend. "De bondscoach werkt met een elftal. Ik bedoel, als wij van tevoren een selectie moeten samenstellen en je zet honderd coaches bij elkaar, dan zal het wat de huidige selectie betreft misschien op één of twee posities verschillen. Voor de rest selecteert iedereen dezelfde mensen."

'Zit niet meer in'

Dat Koeman kritiek krijgt op de keuzes van Youri Baas en Mats Wieffer, in plaats van bijvoorbeeld Givairo Read, neemt hij niet zo zwaar. "Dat zijn keuzes aan de onderkant. Over de basis is iedereen het wel eens", merkt hij op. "Ik denk dat je niet heel veel meer kan halen uit het Nederlands elftal dan wat Koeman dat nu doet."

Of dat betekent dat het aan de selectie ligt dat het niveau stagneert? "Uiteindelijk kom je natuurlijk voorin te kort, om wedstrijd echt te beslissen. Want als je naar de achterhoede en het middenveld kijkt... Dat is echt goed als iedereen fit is. Met allemaal jongens die bij de Europese top spelen."

Geen nieuwe smaken

Maaskant zag ook de wedstrijd van Oranje tegen Spanje en was positief. "Ik vond de keuze van Koeman heel verstandig om te kiezen voor dynamiek, energie en loopvermogen. Ik denk wel dat Nederland nog maar één antwoord heeft en dat er niet nog meer scenario's zin zitten richting de return."

Dat hoeft ook niet uit te maken als hij ziet wat hij donderdag zag. "Het baltempo lag erg hoog, balveroveringen waren goed en er werd snel van kant naar kant gespeeld." Hij verwacht wel dat het een moeilijke klus gaat worden in Spanje. "Normaal gesproken win je daar niet. Spanje in goede doen in hun eigen thuishaven. Tel daar de emoties bij op die rond het duel zullen zijn in Valencia. Dat wordt een lastig verhaal."

Alles over De Maaskantine

In de negende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over het Nederlands elftal. Verder gaat Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld in op de haat richting homoseksuele voetballers, de pijnlijke nederlaag van Indonesië en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.