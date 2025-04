Spaanse media vrezen enorme straf voor Antonio Rüdiger, veelbesproken Real Madrid-speler zegt sorry voor wangedrag

Antonio Rüdiger moet voor een flinke straf vrezen na zijn woede-uitbarsting in de slotfase van de Spaanse bekerfinale. De verdediger van Real Madrid ging door het lint tegen de scheidsrechter en gooide onder meer met een zak ijs. Hoewel hij zijn excuses heeft gemaakt, komt hij niet onder een schorsing uit.

De Baskische scheidsrechter slingerde drie wisselspelers van Real Madrid op de rode bon toen in de slotfase van de verlenging een beslissing van hem flink werd bekritiseerd vanaf de Real-bank. Rüdiger oogde compleet geflipt, want hij moest door meerdere ploeggenoten en leden van de techische- en medische staf in bedwang worden gehouden. De twee ijszakken die hij richting de scheids probeerde te gooien, werden voordat ze hun doel konden raken onschadelijk gemaakt. Maar de rode kaart blijft staan.

Rafael van der Vaart haalt keihard uit naar doorgeslagen Real-verdediger: 'Dit vind ik een patiënt hoor' De Copa del Rey-finale tussen Real Madrid en FC Barcelona eindigde zaterdagavond in een ware thriller vol emoties. Terwijl Barça uiteindelijk dankzij een late goal van Jules Koundé de beker won, sloegen bij Real de stoppen door. Antonio Rüdiger verloor vlak voor het laatste fluitsignaal volledig zijn beheersing, tot woede van analist Rafael van der Vaart.

Lange schorsing verwacht

Naast Rüdiger kregen ook Jude Bellingham en Lucas Vazquez de rode kaart voor protesteren en andere zaken die niet door de beugel konden. Maar vooral het gedrag van de Duitse verdediger wordt aangevallen in internationale media. In Spanje denken ze dat de international weleens een schorsing kan krijgen van liefst vier tot twaalf wedstrijden. Daarmee zou hij de spannende strijd om de Spaanse landstitel met FC Barcelona verder moeten missen. Zelf is hij er inmiddels ook wel achter dat zijn gedrag onacceptabel is.

Innige kus Frenkie de Jong met z'n vrouw Mikky Kiemeney op het veld na hoofdprijs met FC Barcelona Mikky Kiemeney mocht zaterdagavond ook meedelen in de feestvreugde bij FC Barcelona. De vrouw van middenvelder Frenkie de Jong verscheen tijdens de huldiging ineens op het veld en beleefde een droomavond met haar man, international van het Nederlands elftal.

Excuses Rüdiger

Op Instagram laat Rüdiger 12 uur na zijn wangedrag weten spijt te hebben van zijn actie. "Er is absoluut geen smoes voor mijn gedrag gisteravond. Ik heb er heel veel spijt van. We speelden een erg goede wedstrijd vanaf de tweede helft. Na 111 minuten kon ik mijn team niet meer helpen (door een wissel, red.) en voor het laatste fluitsignaal beging ik een fout. Nogmaals sorry, ook aan de scheidsrechter en aan iedereen die ik heb teleurgesteld gisteravond", schreef hij.

De excuses van Antonio Rüdiger na FC Barcelona - Real Madrid. ©Instagram Antonio Rüdiger

Real Madrid

Real Madrid is in de slotfase van La Liga nog volop in de race om landskampioen te worden. Daarin zal het vier punten goed moeten maken op koploper FC Barcelona. In de Champions League werd de ploeg van trainer Carlo Ancelotti in de kwartfinale uitgeschakeld door Arsenal. In de resterende wedstrijden van de Spaanse competitie zal de Koninklijke het waarschijnlijk moeten doen zonder Rüdiger.

Rüdiger verliest het 𝐡𝐞 𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐚𝐥 🤯

De verdediger kan zijn woede niet onder controle houden en gooit met ijszakken richting de scheidsrechter 😳🧊#ZiggoSport #Rüdiger #CopadelRey #BarçaRealMadrid pic.twitter.com/NTi9Q7SnPB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 27, 2025

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.