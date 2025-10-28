De Spaanse voetbalclub Real Zaragoza is getroffen door een tragisch bericht. Maandag werd de slechts 15-jarige speler Jorge Casado thuis levenloos aangetroffen. De exacte omstandigheden van zijn overlijden zijn niet bekendgemaakt, maar volgens experts was de dood een natuurlijke oorzaak.

De Spaanse club riep dinsdag uit tot officiële rouwdag en schrapte alle geplande activiteiten. Alleen het eerste elftal betrad het trainingsveld om de nagedachtenis van de overleden jongeling te eren met een minuut stilte.

"Jorge was geliefd en gerespecteerd onder zijn teamgenoten en coaches", reageerde Real Zaragoza. "Zijn dood laat een enorme leegte achter in onze academie en de hele club. We zijn allemaal diep geschokt. We sturen al onze liefde en steun naar Jorge's familie en vrienden. Rust zacht, Jorge."

La familia zaragocista, de luto por el fallecimiento del jugador cadete Jorge Casado



La familia zaragocista, de luto por el fallecimiento del jugador cadete Jorge Casado

El club decreta día de luto oficial y toda la estructura de la Ciudad Deportiva paralizará su actividad este lunes

Jorge was al sinds zijn jeugd bij de club. Hij kwam als speler van de onder 12 bij de jeugdopleiding en begon dit seizoen aan zijn zesde jaar in het shirt van Real Zaragoza.

Natuurlijke doodsoorzaak

Details over de doodsoorzaak zijn niet vrijgegeven, de tragedie gebeurde plotseling. De jonge voetballer, die rugnummer vier droeg, zal worden herdacht met eerbetoon dat de club binnenkort zal organiseren ter nagedachtenis aan hun veel te vroeg overleden speler.

Gevallen Spaanse club

Real Zaragoza was ooit een gerespecteerde naam in de hoogste divisie van Spanje, maar sinds het seizoen 2013/14 speelt het onafgebroken in de Segunda División (het tweede niveau). Toch lijkt er aan die reeks een einde te komen, de ploeg bungelt onderaan met slechts zes punten uit negen duels.

Bekende spelers die voor de club zijn uitgekomen in het verleden zijn Frank Rijkaard, David Villa, Fernando Morientes en Cafu. De dit jaar overleden Nederlandse trainer Leo Beenhakker was er tussen 1981 en 1984 actief. Met een zesde (1983) en zevende plek (1984) nestelde hij zich in de subtop van de hoogste Spaanse divisie.