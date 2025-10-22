Een fan van Manchester City is overleden voorafgaand aan de wedstrijd tegen Villarreal. Zijn vrienden vonden hem dood in hun hotelkamer. Manchester City boekte een overwinning in Spanje, door Villarreal met 2-0 te verslaan in de 3e speelronde van de Champions League. Echter heeft die fan de wedstrijd nooit gezien.

De 35-jarige Guy Bradshaw, een fan van 'The Citizens', verbleef met vrienden in Benidorm, Spanje, voor de wedstrijd. De ongelukkige supporter heeft de confrontatie echter nooit gezien. Zijn vrienden vonden hem dood in hun kamer, slechts enkele uren voor de aftrap. Volgens de Manchester Evening News is de doodsoorzaak nog onbekend.

'We zijn diep geschokt'

Manchester City heeft via een post op sociale media haar medeleven betuigd aan de familie en vrienden van de overleden fan. “We zijn diep geschokt door het overlijden van Guy Bradshaw, een City-fan, die tragisch om het leven kwam in Spanje voorafgaand aan de wedstrijd van gisteravond tegen Villarreal. Iedereen bij de club betuigt zijn medeleven aan zijn familie, vrienden en medesupporters in deze moeilijke tijd. Eens een Blue, altijd een Blue."

We are deeply saddened by the passing of Guy Bradshaw, a City supporter who tragically died in Spain before the Club’s match against Villarreal last night.



Everyone at the Club sends their condolences to his family, friends, and fellow fans during this difficult time.⁰

Once a… — Manchester City (@ManCity) October 22, 2025

'Het is zo tragisch'

De vader van de overleden City-fan vloog voor de wedstrijd naar Spanje, maar moest tot zijn grote verdriet het lichaam van zijn zoon identificeren. "De familie is geïnformeerd dat er geen verdachte omstandigheden zijn", zegt familielid Jess tegen Manchester Evening News. "Het is zo tragisch dat zijn vader naar zijn overleden zoon moest in plaats van naar het duel. De familie voelt zich compleet leeg nu."

Geen verzekering

Volgens het familielid was de reis van Guy last-minute geboekt en had hij geen verzekering. Daardoor staat de familie mogelijk voor een dure repatriëring van de 35-jarige overleden Guy, die zelf één kind achterlaat. Volgens bronnen binnen de familie doet Manchester City er alles aan om te helpen.

