Spanje en Frankrijk zorgen voor knotsgekke wedstrijd met 9 goals, Lamine Yamal (17) steelt de show

Spanje leek donderdagavond oppermachtig tegen Frankrijk in de halve finale van de Nations League, maar het werd uiteindelijk nog héél spannend. Onder leiding van de 17-jarige Lamine Yamal werd het liefst 5-4. De Spanjaarden spelen zondag de finale tegen Portugal.

De eerste kansen waren nog voor Frankrijk, dat met Kylian Mbappé, Desiré Doué, Ousmane Dembélé en Michael Olise als voorste vier aan de wedstrijd begon. Toch waren het niet de sterren van Paris Saint-Germain (Doué en Dembélé), maar de spelers van Spanje die de score openden. Nico Williams zorgde voor de 1-0, Mikel Merino maakte er even later 2-0 van. Mikel Oyarzabal verzorgde bij beide doelpunten de assist.

Op slag van rust maakte Dean Huijsen met een spectaculaire volley de 3-0, maar de treffer van de verdediger met een Nederlands paspoort werd afgekeurd. Eerder in de aanval werd er buitenspel geconstateerd. De 20-jarige Huijsen is sinds deze zomer speler van Real Madrid, dat hem voor zestig miljoen euro heeft overgenomen van Bournemouth.

Masterclass van Lamine Yamal

In de tweede helft ging Spanje vrolijk verder met doelpunten maken. De 17-jarige sensatie Yamal was na de thee uitstekend. Eerst schoot hij een penalty binnen, waarna Barcelona-teamgenoot Pedri een minuut later voor de 4-0 zorgde. Kylian Mbappé redde na een uur spelen de Franse eer door een strafschop af te maken: 4-1.

Op aangeven van Pedro Porro zorgde Yamal in de 67e minuut voor de 5-1. De ploeg van Didier Deschamps wist desondanks niet van opgeven. Rayan Cherki maakte er nog 5-2 van en dankzij een eigen doelpunt in de slotfase werd het zelfs 5-3. Daar bleef het niet bij, want in de vierde minuut van de verlenging zorgde Randal Kolo Manu voor de 5-4. Vervolgens bleek er geen tijd meer om nog te scoren en dus neemt Spanje het zondag op tegen Portugal, dat woensdag met 2-1 van Duitsland won.

Gemiste kans voor Oranje

Het Nederlands elftal hád hier ook kunnen staan. In maart speelde Oranje de kwartfinale tegen Spanje. In Nederland werd het 2-2, drie dagen later stond het na 120 minuten 3-3 in Spanje. Er moesten penalty's aan te pas komen om de winnaar aan te wijzen (5-4 voor de thuisploeg).

En dus maakt Nederland zich op voor de eerste WK-kwalificatiewedstrijden. Op 7 juni wacht het duel met Finland, drie dagen later volgt een ontmoeting met Malta. Een iets ander niveau dan de spelers die bij Spanje - Frankrijk op het veld stonden.