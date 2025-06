Selectiebeleid Ronald Koeman en Michael Reiziger een groot probleem bij Oranje: 'Dat is volledig absurd'

De selecties van Jong Oranje en Oranje kregen dinsdagmiddag de nodige toelichting van bondscoaches Ronald Koeman en Michael Reiziger. Vooral de absentie van Mexx Meerdink is opvallend. Dat de KNVB geen aandacht aan potentiële internationals gaf in de vorige trainingsweek is absurd. "Het gaat ook om het signaal dat je afgeeft."

Zowel bij Jong Oranje als bij Oranje was er geen plek voor de AZ-spits die de laatste weken gigantisch in vorm is. Op de persconferentie dinsdagmiddag ging Koeman op zijn situatie in, net als die van Sem Steijn. Koeman erkent dat er weinig wereldspitsen zijn in Nederland, maar zag in zijn eigen selectie nog wel reparatiemogelijkheden met Donyell Malen en Cody Gakpo.

Bondscoach Ronald Koeman verklaart veelbesproken afwezigheid Sem Steijn: 'Dat moet zijn uitdaging zijn' Een opvallende afwezige in de selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de WK-kwalificatieduels met Finland en Malta is Sem Steijn. De topscorer van de Eredivisie is niet opgeroepen en dat riep vragen op bij het aanwezige journaille voor bij een persbijeenkomst in Zeist.

Vreemde redenatie

Sem Steijn werd topscorer van de Eredivisie en speler van het jaar, maar dat is in de Nederlandse competitie nog niet genoeg vond Koeman. Zeker niet als je kijkt naar de concurrentie die hij heeft, die in de top van de wereldcompetities spelen. Daarbij is de keuze om Steijn niet mee te nemen wellicht logischer dan Meerdink geen kans te geven. Meerdink scoort voor het leven de laatste weken, en is een talent. Dat laatste werd erkend door Koeman.

Dat hij niet bij Oranje zit, dat is nog tot daar aan toe maar dat hij niet bij Jong Oranje zit is volledig absurd. Ze zweren bij Jong Oranje bij de vaste groep waar ze al tijden mee werken, maar nemen wel graag afvallers van Oranje mee. Zoals Kenneth Taylor en ook Jorrel Hato die later zal aansluiten. Een extra spits die in vorm is, hoefde er niet bij. Ze houden liever vast aan Noah Ohio, die tweede of zelfs derde spits is bij FC Utrecht.

AZ-held Mexx Meerdink heeft opvallend antwoord op missen EK met Jong Oranje: 'Misschien wel beter' Mexx Meerdink pakte weer de hoofdrol voor AZ, dit keer in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De veelbesproken aanvaller werd matchwinner tegen FC Twente en schoot zijn club naar de voorrondes van de Conference League. Wat doet hij met al die kritiek? "Dat krijg ik natuurlijk ook mee", zegt Meerdink in gesprek met Sportnieuws.nl.

Presteren betekent beste spelers meenemen

Koeman noemde Jong Oranje een prestatieteam. En Reiziger benoemde dat Jong Oranje voor de titel van het EK wil gaan, presteren dus. Dan moet het niet gaan om met wie je altijd gewerkt heb, dan moet het gaan om wie er het beste kan presteren. En presteren: dat kan alleen als je de beste spelers oproept. Als Emanuel Emegha zou zijn opgeroepen, was de keuze om Meerdink thuis te laten nog wel te verklaren. Dan stond er een eerste spits die ook het hele seizoen al in vorm is. Nu is die keuze onbegrijpelijk. Reiziger had over het verleden heen moeten stappen.

Het gaat ook om een signaal afgeven richting potentieel nieuwe spelers die bij Oranje zouden kunnen komen. Er werd vorige week een korte stage ingericht, waarin spelers van Oranje en Jong Oranje zonder clubverplichtingen konden trainen. Het was het uitgelezen moment om bepaalde jongens te belonen voor hun prestaties van het seizoen. Steijn, Meerdink maar bijvoorbeeld ook een Sam Beukema, hadden dan kunnen ruiken aan Zeist en Koeman of Reiziger had de jongens dan ook persoonlijk even kunnen spreken.

Nederlandse voetballer steelt de show in Italië: 'Volgende stap zal naar de top van de Serie A zijn' Voor de verandering gaat het eens niet over Tijjani Reijnders als het over succes in Italië gaat. Deze keer is Sam Beukema, en een beetje Thijs Dallinga, de gevierde man. Bologna won eerder deze week haar eerste prijs in 51 jaar; de Coppa Italia. Er werd gewonnen van het AC Milan van Reijnders, en Beukema was trotse winnaar met een tulband om zijn hoofd.

Doorselecteren

Dat er veel concurrentie is, dat is een vast gegeven bij een ploeg als Oranje. Zeker als men graag vasthoudt aan de vaste kern. Maar Koeman zelf gaf al aan wat vertrouwen met een speler kan doen en hoe hij daarvan boven zichzelf uit kan stijgen. Met het oog op een nieuwe generatie in Oranje, zou een uitnodiging op zo'n moment als een stage gepast zijn.

Zeker als je weet dat een behoorlijk deel van de selectie van Jong Oranje geen kans maakt op ook maar een minuut in Oranje. Dat leert de geschiedenis ook: van het Jong Oranje dat in 2007 kampioen werd, was een handjevol internationals maar succesvol in het grote Oranje. Anders had Koeman wel de eerste keeper van Jong Oranje bij zijn selectie geroepen toen Verbruggen uitviel en niet Kjell Scherpen. Als Hato later kan aanschuiven bij Jong Oranje, kan een keeper dat ook.