Uitgerekend op de dag dat Portugees international Diogo Jota overleed, moest de vrouwenploeg het EK in Zwitserland openen met een duel tegen Spanje. De wedstrijd begon al emotioneel beladen vanwege het eerbetoon aan de speler van Liverpool, maar daarna kende Spanje geen enkel medelijden.

Al binnen twee minuten na het eerste fluitsignaal zette Esther Gonzalez Spanje op 1-0. Bij het juichen wees ze nog wel even naar de rouwband, die om de armen van alle 22 speelsters zat. Maar na de openingsgoal ging Spanje gewoon verder tot de orde van de dag. Bij rust stond het al 4-0, dankzij een tweede goal van Gonzalez en doelpunten van Alexia Putellas en Vicky Lopez. De commentator bij de NOS sprak het hele duel dat voetbal bijzaak is op een zwarte dag als deze.

Na rust deed Spanje het een stukje rustiger aan, waardoor er aan voetbal nauwelijks gedacht hoefde te worden. De Portugezen mochten wat meer aan de bal en zich tonen aan de volle tribunes in Bern. Diep in blessuretijd maakte invalster Cristina Martin-Prieto Gutierrez de heftige avond voor Portugal iets pijnlijker met de 5-0 en daarmee de eindstand.

Emotioneel beladen

De duizenden fans op de tribune in Zwitserland waren al de hele dag druk met het overlijden van Diogo Jota. De speler van Liverpool kwam donderdagochtend vroeg om het leven bij een auto-ongeluk. Bij de crash in Spanje liet ook zijn broer André Silva het leven. Ongetwijfeld zullen ook de speelsters van Portugal in hun hoofd bezig zijn geweest met dat verschrikkelijke nieuws en verdween de wedstrijdvoorbereiding wellicht wat meer naar de achtergrond. De emoties bij de minuut stilte waren goed zichtbaar.

Eerbetonen

Liverpool, de club van de verongelukte Jota, wordt getraind door de Nederlander Arne Slot. Hij gaf in een emotioneel betoog al veel emoties de vrije loop na het overlijden van een van zijn spelers. Ook captain Virgil van Dijk en zijn Nederlandse ploeggenoot Cody Gakpo lieten hun verdriet al zien. Vlak voor het duel Spanje - Portugal maakte Liverpool bekend rugnummer 20 nooit meer uit te delen aan een speler. Dat was het rugnummer van de Portugese aanvaller.

Uitvaart van gestorven Diogo Jota en broer al heel snel, Liverpool doet iets speciaals met 'zijn' rugnummer Het is niet te omschrijven wat de club Liverpool FC nu doormaakt. Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat aanvaller Diogo Jota omgekomen was samen met zijn broer bij een verkeersongeval. Vanuit heel de wereld stroomden hartverwarmende reacties en mooie eerbetonen binnen, maar de mooiste komt van de club zelf.

Groep B

Spanje en Portugal zitten op het EK vrouwenvoetbal in Groep B bij Italië en België. De Italiaanse voetbalsters zijn het Europees kampioenschap in Zwitserland met een overwinning begonnen. In Sion maakte Arianna Caruso tegen België kort voor rust het enige doelpunt: 1-0. De middenveldster nam de bal in het zestienmetergebied aan en schoot hard raak.