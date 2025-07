Het is niet te omschrijven wat de club Liverpool FC nu doormaakt. Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat aanvaller Diogo Jota omgekomen was samen met zijn broer bij een verkeersongeval. Vanuit heel de wereld stroomden hartverwarmende reacties en mooie eerbetonen binnen, maar de mooiste komt van de club zelf.

Nummer 20 zal voor altijd onlosmakelijk verbonden zijn met de Portugees die op 28-jarige leeftijd overleed. Ga maar na: Diogo Jota kwam in 2020 binnen, speelde met dat rugnummer en won met Liverpool de 20ste landstitel in de clubgeschiedenis. Dus namen The Reds het besluit om zijn 20 met pensioen te sturen.

'Een moment dat ik koester voor altijd'

'En wat wreed genoeg zijn laatste succes in het voetbal bleek te zijn, zag Jota kampioen worden van de Premier League en de UEFA Nations League winnen', begint het statement.

'Nummer 20 zal terecht vereeuwigd worden vanwege zijn bijdragen aan de kampioenstitels van Liverpool in 2024-25 - de twintigste van de club - met zijn kenmerkende schijnbeweging en schot voor The Kop waarmee hij de overwinning veiligstelde in de Merseyside-derby in april, een aangrijpend laatste doelpunt van zijn leven.'

Uitvaart op zaterdag

Inmiddels is er ook meer informatie over de uitvaart van de voetballer en zijn broer, wiens lichamen naar verwachting donderdagavond in Portugal arriveren. Vrijdag is de kans om een laatste eer aan Diogo Jota en André Silva te bewijzen in de kapel van de Ressurreição, meldt A Bola. Zaterdagochtend is de begrafenis in de Igreja Matriz de Gondomar (Parijse Kerk van Gondomar).

Jota en zijn broer kwamen op het leven bij een verkeersongeval in het noorden van Spanje. Ze waren onderweg naar veerboot die ze naar Portsmouth zou varen. De Portugese voetballer kreeg van dokters het advies om niet te vliegen. Toen de speler van Liverpool woensdagnacht iemand wilde inhalen, klapte zijn band en vloog de auto in brand. Hij en zijn broer overleden ter plekke.

Woorden van Slot

Liverpool-trainer Arne Slot reageerde uiteraard ook emotioneel op het verlies van zijn speler. "Diogo was niet alleen onze speler, hij was een geliefde voor iedereen van ons. Hij was een ploeggenoot, een collega en in al die rollen was hij heel erg speciaal."

Lees Slots volledige woorden hieronder: