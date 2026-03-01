Het ging de afgelopen weken veel over de racistische uitspraken richting Vinícius Jr. bij Benfica - Real Madrid. Maar deze zondag ging het mis in de eigen Spaanse competitie. Tijdens het duel tussen Elche en Espanyol werd de wedstrijd stilgelegd nadat een speler ractistisch werd aangesproken.

Omar El HIlali, speler van Espanyol werd naar eigen zeggen slachtoffer van racistische uitspraken. Zijn tegenstander, Rafa Mir van Elche, zou een pijnlijke uitspraak hebben gedaan. "Jij bent met een rubber bootje naar gekomen." Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde AS.

Gestaakte wedstrijd

Het incident vond plaats bij een 2-1 stand in het voordeel van Espanyol. In Spanje geldt een antiracismeprotocol en dat zette de scheidsrechter in werking. Hij liet dat zien door met zijn armen een kruis te maken. Minutenlang stond de wedstrijd stil terwijl iedereen naar de kant werd geroepen.

Uiteindelijk werd de wedstrijd hervat omdat niemand van de arbitrage de uitspraken gehoord zouden hebben. Mir kwam er met een waarschuwing vanaf en mocht op het veld blijven staan. En dat bleek een extra pijnlijke beslissing voor Espanyol. Het was nota bene Mir die een late penalty scoorde, waardoor het eindigde in 2-2. Vooralsnog heeft geen enkele betrokkene een officiële reactie gegeven.

Vinícius Jr.

Het incident vindt net plaats in een periode waarin racisme in het Spaanse voetbal een groot onderwerp is. Bij Benfica-Real Madrid werd Vinícius Junior racistisch bejegend door Gianluca Prestianni. De Argentijn van Benfica werd tijdelijk geschorst door de UEFA en er hangt hem een straf van zo'n tien wedstrijden boven het hoofd. Mocht er bewijs komen dat Mir ook zulke dergelijke uitspraken heeft gedaan, kan hij ook op zo'n zelfde soort straf rekenen.