Memphis Depay is inmiddels alweer ruim anderhalf jaar actief in Brazilië. Desondanks houdt hij ook het Europese voetbal nog altijd goed in de gaten. Zo zag de aanvaller de racisme-rel rond Vinícius Júnior met lede ogen aan. Woensdag kwam hij met zijn ploeg Corinthians met een krachtig statement.

Vorige week barste er een bom in de voetbalwereld na de bizarre taferelen in Lissabon. Bij de wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid kreeg Vinícius veel te verduren. Hij maakte het enige doelpunt en begon het publiek te provoceren. Het leidde tot allerlei verwensingen aan het adres van de behendige Braziliaan.

Shirt voor mond

Plots liep Benfica-speler Gianluca Prestianni naar Vinícius toe om vervolgens zijn shirt voor zijn mond te doen en iets te roepen. Viní was meteen totaal beduusd geslagen en stormde op de Franse scheidsrechter af, die de wedstrijd tijdelijk staakte. Prestianni zou aap naar zijn tegenstander hebben geroepen.

Het leidde tot een ware storm in de gehele voetballerij. Verschillende prominenten spraken zich uit tegen Benfica, dat nog altijd volledig achter hun eigen speler staat. Onder meer Thierry Henry, Vincent Kompany en Wesley Sneijder walgden van het racisme-incident. Sneijder kreeg zelfs doodsbedreigingen nadat hij zich openlijk uitsprak tegen Prestianni.

Memphis Depay

Ook bij de Braziliaanse voetbalclub Corinthians, waar Memphis Depay én Zakaria Labyad onder contract staan, werd er met afkeer naar de rel gekeken. Zij besloten zelf met een krachtig statement te komen voor het uitduel met Cruzeiro. Zowel tijdens de opkomst als teamfoto hielden de spelers, net als Prestianni, hun shirt voor hun mond. Bovendien viel de tekst 'Racisme is een misdaad. Meld het' te lezen op de witte shirts.

Vanuit alle hoeken op de wereld stromen lovende reacties binnen. Overigens eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel. Memphis moest het doen met een korte invalbeurt, terwijl Labyad nog altijd moet wachten op zijn debuut.

Real Madrid

Ook Vinícius Júnior pakte zijn sportieve wraak. Real won de thuiswedstrijd met 2-1 en stoot daarmee door naar de volgende ronde in de Champions League. Bovendien was de Braziliaanse aanvaller opnieuw trefzeker. Benfica speelde overigens zonder Prestianni, aangezien de Argentijn tot nadere orde is geschorst. Tegen hem loopt een onderzoek dat nog wel even in beslag zal nemen. Hij was, net als de eveneens geschorste José Mourinho, desondanks wel meegereisd naar Spanje.