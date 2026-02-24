Real Madrid heeft zich volgens doelman Thibaut Courtois honderd procent achter Vinícius Júnior geschaard, nadat de aanvaller racistisch zou zijn bejegend door tegenstander Gianluca Prestianni tijdens de eerste wedstrijd in de tussenronde van de Champions League bij Benfica.

"Het is een moeilijke zaak, omdat Prestianni zijn mond bedekte met zijn shirt", zei Courtois tijdens de persconferentie van dinsdag, daags voor de returnwedstrijd. "Zo wordt het moeilijk echt bewijs te vinden. Het is een kwestie van woord tegen woord. En Benfica en zijn coach José Mourinho steunen hem natuurlijk. Maar ik geloof Vini voor 100 procent, net als de hele ploeg."

"Hier moet een einde aan gemaakt worden", ging Courtois verder. "Het is aan de UEFA om hier iets aan te doen. Dit is een belangrijk moment voor het voetbal. We hebben de kans om het racisme een zware slag toe te brengen."

'Hoop dat ze deze kans grijpen'

Real-trainer Álvaro Arbeloa denkt daar hetzelfde over. "We hebben een geweldige kans op een keerpunt in de strijd tegen racisme," vertelde Arbeloa. "De UEFA, die altijd al voorop heeft gelopen in de strijd tegen racisme, heeft nu de mogelijkheid om het niet bij een slogan of een mooi spandoek voor de wedstrijden te laten, en ik hoop dat ze deze kans grijpen."

Arbeloa denkt dat Vinícius woensdag op het veld zijn klasse zal tonen. "Hij heeft altijd veel moed en karakter getoond. Dat is altijd zijn reactie geweest en ik denk dat dat altijd zo zal blijven. Hij is een vechter en ik weet zeker dat hij morgen de strijd aangaat, een geweldige wedstrijd speelt en blijft bewijzen dat hij een van de beste spelers ter wereld is." Prestianni is voorlopig geschorst door de UEFA en mist daardoor de return. Real Madrid won het uitduel met 1-0.

