Goed nieuws voor Francesco Farioli en FC Porto: Luuk de Jong is teruggekeerd op het trainingsveld. De Nederlandse topspits trainde deels mee op het veld en met de bal. Afgelopen zomer kwam De Jong transfervrij over van PSV.

De spelers van FC Porto stonden weer op het trainingsveld, na twee vrije dagen volgend op de overwinning op Moreirense in de Liga. Luuk de Jong, herstellende van een knieblessure die hij in september opliep, trainde nu deels mee op het veld en met de bal.

Toch blijft de Nederlandse spits onder scherp toezicht van de medische staf, net als Nehuén Pérez. De Argentijnse verdediger ondergaat nog steeds behandeling en revalidatie in de sportschool, na een totale achillespeesruptuur die hem maandenlang aan de kant houdt.

Verder had Farioli de rest van de selectie tot zijn beschikking, met het oog op de thuiswedstrijd tegen SC Braga, die zondag om 20:30 uur op het programma staat en de 10e speelronde van de competitie betreft.

Sensationeel moment

De Jong zorgde afgelopen zomer voor de nodige verbazing. Niemand had namelijk door dat hij bij FC Porto zou tekenen, zelfs zijn nieuwe medespelers niet. De 39-voudig international van het Nederlands elftal stapte bij de presentatiedag van de club als verrassing ook het veld op. Sinds een paar jaar is een transfer altijd vooraf al bekend, mede door transfergoeroes als Fabrizio Romano. Ook hij wist dit keer van niks.

De 35-jarige spits begon voortvarend bij de Portugese topclub. Farioli, vorig seizoen nog trainer van Ajax, was lovend over zijn werklust. In de laatste wedstrijd voor zijn binnenbandblessure scoorde De Jong voor het eerst. Porto is uitstekend aan het seizoen begonnen, met acht zeges (en één gelijkspel) in de eerste negen competitiewedstrijden.

De Jong nam onlangs uitgebreid afscheid van zijn oude club PSV.