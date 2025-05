'Spectaculaire overstap lonkt voor zoon van Cristiano Ronaldo na debuut voor Portugal'

Cristiano Ronaldo Junior maakte woensdag zijn eerste minuten in een shirt van Portugal. Dat deed hij op een internationaal in Kroatië voor de onder 15. Daar waren naast zijn grootmoeder ook de nodige scouts aanwezig.

Hij begon niet in de basis in de openingswedstrijd van Portugal tegen Japan. Zijn entree volgde in de 53e minuut, toen Portugal al met 3-0 voorstond dankzij een hattrick van Braga-speler Rafael Cabral. Zodra hij het veld betrad, waren alle ogen op hem gericht.

Spelend op de linkerflank kwam Cristiano Jr. niet al te vaak aan de bal. Portugal bleef de aanval zoeken en liep verder uit. De eindstand werd 4-1. Het debuut van de jonge Ronaldo verliep anders dan dat van zijn vader in 2001, die destijds scoorde in zijn debuutwedstrijd voor dezelfde leeftijdsgroep tegen Zuid-Afrika.

Desondanks was zijn vader trots. "Gefeliciteerd met je debuut voor Portugal, zoon! Ik ben enorm trots op je", schreef Ronaldo op sociale media, met daarbij enkele foto's van de wedstrijd.

Terugkeer naar het oude nest?

Maria Dolores dos Santos Aveiro, de moeder van voetballegende Cristiano Ronaldo, was aanwezig om haar veertienjarige kleinzoon te debuteren. Maar zij werd omringd door scouts van internationale clubs, waaronder eentje van Manchester United volgens The Sun. Maar ook van Tottenham Hotspur en enkele clubs uit de Bundesliga.

Cristiano Junior speelt net als zijn vader voor Al-Nassr in Saoedi-Arabië. Maar daar kan dus verandering in komen. Vanwege de carrière van zijn vader speelde hij voor Juventus en Manchester United. Dat laatste gebeurde tijdens de tweede periode van zijn vader op Old Trafford. Die club verliet hij eind 2022 uiteindelijk na onenigheid met toenmalig manager Erik ten Hag.

Hoe de toekomst van de veertigjarige Ronaldo eruitziet, is nog onbekend. Lang werd gedacht dat zijn contract ter waarde van 200 miljoen euro zou worden verlengd, maar het is al lange tijd stil rondom de gesprekken. Wie weet gaat Ronaldo dit keer zijn zoon achterna, in plaats van andersom.