De speelsters van Engeland werden de afgelopen dagen geleefd na het winnen van de Europese titel in Zwitserland. Maar tussen al het feestgedruis waren er ook tranen. Ella Toone maakte donderdag bekend dat haar oma is overleden.

Toone werd door bondscoach Sarina Wiegman opgesteld tegen Spanje in de finale. Even daarvoor kreeg ze te horen dat haar grootmoeder haar laatste adem had uitgeblazen. Desondanks deed de middenveldster 87 minuten mee. Engeland won uiteindelijk na strafschoppen, nadat het na 120 minuten spelen 1-1 stond. Het was de tweede Europese titel op rij voor The Lionesses.

Toone in rouw

De Engelse spelers en staf vierden hun historische triomf dinsdag met een parade in open bussen door de straten van Londen. Toone was samen met haar teamgenoten en manager Sarina Wiegman het middelpunt van de festiviteiten. Donderdag deelde ze echter op Instagram het hartverscheurende nieuws over haar oma.

"Zelfs op de hoogste toppen kan het leven je in de diepste dalen duwen", schreef Toone. "Mijn oma Maz blies haar laatste adem uit op de ochtend van onze EK-finale."

Dankbaar

"Ik vind het troostend te weten dat ze vanaf de beste plek in huis mocht kijken, samen met papa, haar favoriete persoon. Ik zal je voor altijd missen, oma, maar ik zal de bijzondere herinneringen die we hebben gemaakt koesteren", deelde Toone. "Er zijn niet genoeg woorden om te beschrijven wie je was, maar ik ben dankbaar dat je mijn oma was. Mijn voetbalminnende, gekke, grappige oma."

"Al die jaren geleden, toen je bij de bookmakers een weddenschap aanging dat ik ooit voor Engeland zou spelen, en op de dag dat je ons verlaat, brachten we de titel weer thuis. Je hebt het altijd geweten", zette ze bij de emotionele post. "Doe de groeten aan onze engelen daarboven, opa wacht al een tijdje op je. Ik hou altijd van je, onze 'beroemde' oma Maz."

Overleden vader

Toone maakte al het nodige mee in haar leven. Afgelopen september overleed haar vader, drie dagen voor zijn zestigste verjaardag, aan de gevolgen van prostaatkanker. Door al die tegenslagen waren er na afloop ook tranen.