Ineens zit het voetballeven van Mickaël Tirpan erop. De 31-jarige speler moet per direct een punt achter zijn carrière zitten, meldt zijn club Willem II. De verdediger van de KKD-ploeg kampte al langer met gezondheidsklachten en die nopen hem nu tot een plotseling einde.

Tirpan, een Belgische Turk, begon nog vol goede moed aan het KKD-seizoen, met basisplaatsen tegen ADO Den Haag, FC Eindhoven en Almere City. Echter zat hij sinds eind augustus niet meer bij de selectie van de Tilburgers. Een paar maanden geleden werd bij hem de ziekte sarcoïdose ontdekt, een zeldzame ziekte van het afweersysteem. Het kostte hem al een paar wedstrijden van vorig seizoen.

'Veel kracht en sterkte'

Maar nu meldt Willem II dat Tirpan op advies van medisch specialisten onmiddelijk moet stoppen met profvoetbal. 'De 31-jarige verdediger moet zich volledig richten op zijn gezondheid. Mika, dankjewel voor alles. We wensen je veel kracht en sterkte toe!', schrijft de club in een statement.

'Mijn lichaam geeft aan dat het tijd is'

Tirpan zelf komt ook met een emotionele reactie. "Iedereen weet dat ik er alles aan heb gedaan om, ondanks mijn medische situatie, topsport te kunnen bedrijven. Met pieken en dalen is dat, mede dankzij de steun van medische specialisten, ook gelukt. Maar mijn lichaam geeft aan dat het tijd is. In overleg met de medici en de club hebben we deze moeilijke, maar juiste beslissing genomen. Mijn wens was om mijn carrière hier af te sluiten, en dat gevoel koester ik nog steeds.”

Carrière

Tirpan speelde tot 2020 in België, waarna hij naar Kasimpasa in Turkije trok. Een jaar later kwam hij voor het eerst naar Nederland, waar hij uitkwam voor Fortuna Sittard. Hij keerde daarna weer terug naar Turkije, alvorens hij in de zomer van 2024 bij Willem II weer op de Nederlandse velden te zien was. Daar sluit hij nu dus per direct zijn carrière af.

