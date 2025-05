Willem II-verdediger openhartig over zeldzame ziekte: 'Mijn dochter zag dat het niet goed was'

Voetballer Mickaël Tirpan heeft een zware tijd achter de rug. De verdediger van Willem II kreeg vorige maande te horen dat hij leidt aan een zeldzame ziekte. Hij blikt terug op een heftige periode.

"Ik vind niet dat het een taboe moet zijn", vertelt hij in een openhartig interview met Voetbal International. De geboren Belg leidt aan sarcoïdose, een zeldzame ziekte waarbij ontstekingen ontstaan in organen en weefsels.

Hoge koorts

Een dag na een wedstrijd met Willem II tegen Go Ahead Eagles moest Tirpan plots naar het ziekenhuis. "De hoge koorts bleef komen. Ik begon links en rechts pijn te krijgen. Ik had veel spierpijn en zweette ’s nachts verschrikkelijk veel. Drie keer per nacht moest ik van kleding veranderen, omdat het telkens leek alsof ik uit een zwembad kwam. Ja, dat was moeilijk voor mij. Maar nog moeilijker voor mijn gezin."

In het ziekenhuis kreeg de voormalig speler van onder meer Fortuna Sittard, Kasimpasa en Samsunspor het slechte nieuws te horen. "Toen ze me in het ziekenhuis hielden, wist ik dat het niet zomaar iets was."

'Dochter zag dat het niet goed was'

Hij moest vijf wedstrijden missen, net nu Willem II in degradatienood verkeerde. Maar het was vooral zwaar voor zijn familie. "Mijn dochter zag dat papa niet elke dag goed was. Ook mijn vrouw maakte zich zorgen, terwijl ik zo koppig was om door te gaan. Maar wij gaan door in het leven. Als we door een muur moeten gaan, gaan we door een muur."

Rentree

Vrijdag maakte hij tegen Heracles (1-2 verloren) zijn rentree in het shirt van de Tilburgers. Hij keerde eerder terug dan verwacht en viel zeventien minuten in. "Ik blijf gaan, tot ik weer een klop krijg. Ik zal tot de laatste seconden blijven strijden voor de ploeg."

