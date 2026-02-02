Newcastle United kreeg na de verloren wedstrijd op Anfield tegen Liverpool (4-1) te maken met een incident rond een van de kinderen die met de spelers het veld op mocht. Fans spraken schande van de behandeling van het jonge meisje en eisten compensatie en troost voor haar.

Newcastle hoopte op een overwinning tegen Liverpool, nadat Anthony Gordon op Anfield de score opende met een schitterende goal. Toch hield die treffer de Magpies niet lang aan de leiding. Hugo Ekitike draaide de wedstrijd binnen twee minuten voor rust volledig om met twee doelpunten. Florian Wirtz en Ibrahima Konaté maakten het feest compleet voor het team van succescoach Arne Slot.

Meisje achtergelaten op veld

Maar ondanks de problemen van Newcastle op het veld, veroorzaakte een incident vóór de wedstrijd enorme publieke woede. Op beelden is te zien hoe een jonge mascotte, een meisje, naast aanvoerder Kieran Trippier staat. Daarna rent het hele team weg om hun jassen uit te trekken, het meisje alleen achterlatend op het gras van Anfield.

Verward

Het angstige meisje liep verward richting de middenlijn, toen een lid van de staf van Liverpool haar terugwees naar de uitspelende spelers. De beelden stoppen echter terwijl ze nog steeds alleen in de middencirkel staat. De fans van Newcastle waren woedend over dit tafereel en eisten via sociale media dat er passende maatregelen werden genomen.

'Dit is slecht van iedereen'

Een fan schreef: "Echt, echt slecht van de spelers en staf. Arm klein meisje." Een supportersgroep voegde eraan toe: "Dit is een enorme teleurstelling. We zullen de club aanmoedigen contact op te nemen met het meisje en haar familie om deze fout recht te zetten." Een andere fan merkte op: "Dit is slecht van iedereen die erbij betrokken was. Er was totaal geen aandacht."

Newcastle United lost het op

Het lijkt erop dat de klachten van de fans deze keer vruchten hebben afgeworpen, aangezien journalist Luke Edwards van de Engelse Telegraph bevestigde dat de club het incident onderzoekt. "Ik heb vanavond contact gehad met mensen van Newcastle nadat ik de beelden zag, en ze willen het goedmaken met de mascotte. Ik had zo'n medelijden met het meisje."