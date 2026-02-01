De pijnlijke toevalligheid dat Hugo Ekitiké Liverpool de eerste competitiezege van het seizoen gaf, is ook de Engelse media na afloop van de 4-1 overwinning op Newcastle United niet ontgaan. De Fransman zou eigenlijk naar tegenstander Newcastle gaan, maar tekende met twee goals voor de oorwassing van Liverpool.

Arne Slot kon eindelijk weer eens drie punten in de Premier League bijschrijven en dat uitgerekend tegen Newcastle United. De zwart-witte club was afgelopen zomer in een transfersoap met Liverpool beland omtrent sterspeler Alexander Isak. De Zweedse topspits maakte vorig seizoen indruk en moest dé nieuwe aanvalsleider van kampioen Liverpool worden. Isak wilde dolgraag, forceerde een transfer en werd gedurende enkele weken uit het eerste elftal gezet. Toen Liverpool eindelijk met het recordbedrag over de drempel kwam, leek dat het einde van de transfersoap.

'Hij laat zien wat ze missen'

Maar de ploeg van Slot maakte de druiven nog zuurder voor Newcastle. Niet alleen werd Isak weggekaapt, ook diens beoogde vervanger Ekitiké werd nog gehaald van Eintracht Frankfurt. Newcastle moest op zoek naar plan-B en kwam uit bij Nick Woltemade en Yoane Wissa. Leuke spitsen, maar niet van het kaliber Ekitiké, bleek ook in hun onderlinge duel zaterdagavond. Met twee goals haalde de Franse spits de krantenkoppen. 'Hugo Ekitiké laat Newcastle zien wat ze missen', kopt Daily Mail. Concurrent The Sun kopt vrijwel identiek en zelfs het regionale Liverpool Echo gooit het over dezelfde boeg.

'Hij verdient tijd'

Daily Mail toont zich opvallend positief over Slot, die het dit seizoen moeilijk heeft met de regerend Premier League kampioen. "Een minderheid van supporters, gewapend met toetsenborden en een slecht onderbouwde mening, wil veranderingen in de dug-out zien. Maar in Slots situatie getuigt dat van weinig dankbaarheid voor de triomf van vorig seizoen. Het toont ook een gebrek aan empathie voor het trauma dat het verlies van Diogo Jota afgelopen zomer opgeleverd heeft. Hij verdient tijd, zeker dit seizoen, om alles te verwerken." En dat in een tabloid dat niet schuwt om aan de stoelpoten van trainers te zagen als ze in de problemen zitten in Engeland.

