Spitsenprobleem bij de Oranje Leeuwinnen: bondscoach Andries Jonker moet puzzelen

Bondscoach Andries Jonker heeft te maken met een spitsenprobleem bij de Oranje Leeuwinnen. Van Vivianne Miedema was al bekend dat zij vrijdag niet mee kon doen tegen Duitsland, nu is daar Lineth Beerensteyn bijgekomen. Er blijven zodoende nog twee speelsters over die in de spits kunnen.

"Lineth zit op schema, maar dinsdag is ze er zeker nog niet bij. We hebben er alle vertrouwen in dat ze op 19 juni fit is als we de voorbereiding op het EK beginnen", aldus Jonker op een digitaal persmoment, die tegen Duitsland met Miedema dus nog een aanvalster mist. "Als het lukt, willen we haar tegen Schotland wel minuten laten maken."

De enige overgebleven spitsen zijn Romée Leuchter van Paris Saint-Germain en Katja Snoeijs van Everton.

Daphne van Domselaar

De Nations League heeft met het aanstaande EK niet de hoogste prioriteit. "Maar het blijft wel een topwedstrijd tegen een toptegenstander. Dus moet je je top voorbereiden", vervolgde Jonker, die Lize Kop laat keepen omdat Daphne van Domselaar niet fit is. Van Domselaar won afgelopen weekend nog de Champions League met Arsenal door FC Barcelona te verslaan.

Jonker: "Wij wisten dat Arsenal en Daphne alles op alles zouden zetten om haar de finale te laten spelen. Dat is begrijpelijk. Het gaat om het spelen van finales, dat zijn de wedstrijden. Dan moet je soms risico's nemen en bereid zijn ver te gaan."

Nederlands succes zorgt voor tranen bij Champions League-finale: 'Ik mag nog een klein beetje genieten' Daphne van Domselaar beleefde hét hoogtepunt van haar carrière door met Arsenal de Champions League te winnen. De keepster sluit zich met een brok aan mooie herinneringen aan bij de Oranje Leeuwinnen. "Dat was iets om nooit te vergeten", vertelt Van Domselaar tegen Sportnieuws.nl.

Kans op Europeste titel

Jonker gelooft dat hij met Oranje de Europese titel kan winnen. "De wedstrijd die we in december tegen de Verenigde Staten speelden, was cruciaal. We verloren onterecht met 2-1. Dat duel gaf aan dat we het kunnen. Het vertrouwen binnen de groep is groot."

Nederland neemt het in juli op het EK in de groepsfase op tegen Wales, Engeland en Frankrijk.