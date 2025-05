Nederlands succes zorgt voor tranen bij Champions League-finale: 'Ik mag nog een klein beetje genieten'

Daphne van Domselaar beleefde hét hoogtepunt van haar carrière door met Arsenal de Champions League te winnen. De keepster sluit zich met een brok aan mooie herinneringen aan bij de Oranje Leeuwinnen. "Dat was iets om nooit te vergeten", vertelt Van Domselaar tegen Sportnieuws.nl.

De Champions League-finale tegen het gerenommeerde FC Barcelona werd een ware strijd, waarin Arsenal uiteindelijk de sterkste bleek met een minimaal verschil van 1-0. "Na het laatste fluitsignaal ging ik even zitten om me heen kijken, ik had tranen in mijn ogen. Ik dacht, oké, volgens mij hebben we het gewoon echt gedaan. Ik geloofde het niet. Dan ben je zó blij. Dat je familie daar zit en je teamgenoten. Alles is gewoon feest", blikt Van Domselaar terug.

'Voelde als een eeuwigheid'

Samen met fans en geliefden vierde het team de overwinning in een feest dat eindeloos leek te duren. "Alles is gewoon ongelooflijk dat het is gelukt. En met de fans erbij. Dat we dat samen hebben kunnen vieren. Met iedereen zijn geliefde erbij. Dat is gewoon echt super bijzonder. Om dat dan samen mee te maken. En dat voelde als een eeuwigheid. Maar een hele mooie eeuwigheid, want ik wilde niet weg."

Een seizoen vol pieken en dalen

Van domper in de competitie tot triomf in Europa: het seizoen van Arsenal kende hoogte- én dieptepunten. In de Engelse competitie eindigden ze op grote achterstand achter kampioen Chelsea. "We hebben wat ups en downs gehad door dit seizoen. We begonnen niet sterk, maar uiteindelijk hebben we ons herpakt. De 'comeback queens' zijn we genoemd, omdat we best veel Champions League-duels ook de eerste leg hebben verloren van het tweeluik. Maar daarna heel erg goed terugkwamen en uiteindelijk hebben we het toernooi zelfs gewonnen."

Nederlandse trots op het hoogste podium

De Champions League-finale had een duidelijke Nederlandse signatuur, met Van Domselaar en Victoria Pelova op het veld en Renée Sleegers als trainer. Het maakt de prestatie volgens Van Domselaar nóg specialer. "Héél gaaf. Ik ben heel blij dat we dit samen mochten doen. Het is toch speciaal. Als iemand mij een paar jaar geleden had gezegd dat we dit nu samen mogen bereiken, dat had ik nooit verwacht. Heel bijzonder om Nederland zo te kunnen vertegenwoordigen."

Blessures wierpen schaduw op pracht seizoen

Voor Van Domselaar was het seizoen allesbehalve vlekkeloos. Blessures wierpen een schaduw op haar jaar, zoals een zware enkelblessure die haar onlangs tijdelijk aan de kant hield. "Uiteindelijk denk ik dat ik blij mag zijn dat ik de finale van de Champions League heb mogen spelen. En dat ik een groot gedeelte van de competitie wél mijn steentje heb kunnen bijdragen. Een heel mooi seizoen. Ik ben heel blij dat we wel een prijs hebben mogen pakken én ook wel de mooiste prijs."

Focus op Oranje

De euforie moet echter snel plaatsmaken voor een nieuwe opdracht: de Nations League-wedstrijden met de Oranje Leeuwinnen tegen Duitsland en Schotland. "Ik denk dat ik er nog een heel klein beetje van mag gaan genieten, maar het knopje gaat snel weer om. We hebben weer wedstrijden te spelen en we hebben iets heel moois ook weer in het verschiet", doelt Van Domselaar op het aanstaande EK.

Nations League-duels

Op 30 mei speelt Nederland een uitwedstrijd in de Nations League tegen Duitsland. Vervolgens staat op 3 juni de wedstrijd tegen Schotland op het programma, waarin Oranje hoopt de groepswinst binnen te halen. Daarvoor moet Nederland echter eerst zien af te rekenen met Duitsland.