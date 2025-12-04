De loting voor het WK voetbal van 2026 belooft een groot spektakel te worden. Op vrijdag 5 december weet Nederland de tegenstanders in de groepsfase. Er zijn grote sportsterren aanwezig in de Verenigde Staten om alles in goede banen te leiden.

Er zullen verschillende beroemdheden uit de entertainmentindustrie aanwezig zijn om voor vermaakt te zorgen tijdens de ceremonie. Het 52-jarige topmodel Heidi Klum gaat bijvoorbeeld de presentatie van de loting verzorgen, samen met co-host Kevin Hart.

Daarnaast heeft de FIFA een indrukwekkende reeks sterren verzameld om de loting zelf te begeleiden. Ex-topvoetballer Rio Ferdinand presenteert de ceremonie naast Amerikaanse voetbalster Samantha Johnson.

“Het leiden van deze historische loting is een ongelooflijke eer,” verklaarde Ferdinand, geciteerd op de FIFA-website. “Als speler leefde ik voor deze wereldpodia. Nu voel ik me nederig om een andere, speciale rol te vervullen, samen met een fantastische cast, om de twaalf groepen van vier teams te onthullen waar de hele wereld op wacht,” voegde hij eraan toe.

Sportsterren

Als assistenten bij de loting zullen NFL-legende Tom Brady, zevenvoudig Super Bowl-winnaar; NBA-icoon Shaquille O’Neal, viervoudig NBA-kampioen en Hall of Famer; NHL-grootheid Wayne Gretzky, Hall of Famer en viervoudig Stanley Cup-winnaar; en MLB-ster Aaron Judge, zevenvoudig All-Star voor de New York Yankees, aanwezig zijn.

De loting vindt plaats in Washinhton, onder toeziend oog van Amerikaanse president Donald Trump. De Verenigde Staten organiseren het eindtoernooi samen met Mexico en Canada.

Loting WK voetbal

De loting van het WK voetbal 2026 is vrijdag 5 december om 18.00 uur Nederlandse tijd. Oranje zit in Pot 1 en ontloopt dus toplanden als Spanje, Argentinië, Engeland en Frankrijk. Duels met het Nederlands getinte Curaçao, Marokko en Kaapverdië zijn wel mogelijk. Alles over de loting is vrijdag te volgen via Sportnieuws.nl.