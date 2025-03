Sportieve succes FC Volendam brengt grote problemen mee: 'We moeten over op écht gras'

FC Volendam is hard op weg naar de Eredivisie. Toch heeft het sportieve succes ook een keerzijde: vanaf volgend seizoen moeten alle Eredivisieclubs verplicht op écht gras spelen. Om een nieuwe grasmat neer te leggen moet de Noord-Hollandse club diep in de buidel tasten. Volendam heeft het geld zelf niet tot hun beschikking, waardoor er een beroep op de fans wordt gedaan.

Met nog acht wedstrijden te spelen verdedigt FC Volendam een voorsprong van negen punten op achtervolgers SC Cambuur en ADO Den Haag. De weg naar de Eredivisie ligt helemaal open voor Het Andere Oranje. Terwijl Volendam afstevent op de titel in de Keuken Kampioen Divisie, brengen topscorers Henk Veerman en Robert Mühren het grote probleem in kaart.

"Ik zat te denken. Jij kunt wel al die ballen erin schieten. Maar je zadelt ons wel op met een probleem", laat Veerman zijn aanvalspartner weten. "Wij hebben geen echt gras!", klinkt het. Daarna volgt het besef bij Mühren: "Daar zeg je wat. Dan moeten we aan de bak", sluit de tweevoudig topscorer van de KKD af, waarna het duo op ludieke wijze het gras zelf laat groeien.

FC Volendam in financiële problemen

Het geeft het probleem in het vissersdorp goed weer. De aanschaf van een nieuwe grasmat voor zowel het stadion als het trainingsveld kost FC Volendam 1,2 miljoen euro, een bedrag dat de club momenteel niet kan ophoesten. Volgens Volendam gaat het niet alleen om de aanleg van een grasmat, maar ook om het waarborgen van het voortbestaan.

"Zonder promotie zijn de financiële problemen enorm en zonder extra steun komt de club in gevaar. Ook mét promotie is deze stap noodzakelijk," schrijft de club in een verklaring op de website. Supporters kunnen vanaf 150 euro per vierkante meter bijdragen aan de crowdfundingsactie.

Als het streefbedrag niet wordt gehaald, dreigt Volendam in ernstige financiële problemen te komen. "Dit gras moet er hoe dan ook komen, en als we het niet samen financieren, moet het geld elders vandaan komen. Dat betekent pijnlijke keuzes, en dat willen we koste wat kost voorkomen. We zijn trots op onze club, op ons dorp, op wat we samen kunnen bereiken," aldus de verklaring.

Kraker tegen SC Cambuur

Naast de strijd om promotie naar de Eredivisie is Volendam de grote favoriet voor het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. De Palingboeren kunnen zaterdag in eigen huis een belangrijke stap zetten met een goed resultaat tegen concurrent Cambuur. Terwijl het aan de spelers is om promotie veilig te stellen, ligt de uitdaging voor de clubleiding in het tijdig realiseren van een nieuwe grasmat.

