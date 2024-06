Dit is Joey Veerman: het moeilijk weerstaan van verleidingen, salaris en de assistkoning van de wereld

Joey Veerman is dé uitblinker van PSV en verovert de harten van de Oranje-fans in aanloop naar het EK voetbal. Ook buiten het voetbal heeft Veerman de zaakjes inmiddels goed voor elkaar met een prachtige vrouw en een 'kleine Veerman'. Dit weten we allemaal over de Volendammer.

Veerman is geboren op 19 november 1998. In de smalle straatjes van Volendam dartelde hij al op vierjarige leeftijd met de bal aan zijn voet. Zijn talent werd al snel opgemerkt en op zesjarige leeftijd sloot hij zich aan bij de jeugdopleiding van FC Volendam. Op zijn zeventiende debuteerde hij in het eerste team, waar hij met zijn ongeëvenaarde dribbels en precisiepassen de harten van velen veroverde.

Dit is de vriendin van Joey Veerman: Volendamse Chantalle Schilder vernoemt zoontje naar Oranje-international Joey Veerman, sterspeler op het middenveld van PSV, is al jarenlang samen met zijn vriendin Chantalle Schilder. Zij komt net als de Oranje-international uit Volendam. In het palingdorp sloeg de vonk over.

Twijfels over fysiek en verdedigende arbeid

Hoewel zijn talent onbetwist was, werden er twijfels geuit over zijn fysieke kracht en verdedigende vaardigheden. Maar Veerman liet zich niet uit het veld slaan en bleef zijn kunsten vertonen bij FC Volendam in de Eerste Divisie. Op de laatste dag van de transferdeadline in het seizoen 2019-2020 hapte sc Heerenveen dan toch toe en betaalde de gelimiteerde transfersom van 500.000 euro. Bij Heerenveen groeide hij al snel uit tot publiekslieveling.

Op naar de top

In 2022 maakte hij voor circa 6 miljoen euro de overstap naar PSV. In zijn eerste seizoen was hij nog geen onbetwiste basisspeler, maar won hij wel de KNVB Beker tegen Ajax. In het daaropvolgende seizoen greep Veerman met PSV opnieuw de nationale beker. Bij PSV zette hij zijn opmars voort met glansrijke prestaties in zowel nationale als internationale competities. Zijn spel werd beloond met veel lof en een vaste plek in Oranje.

Afgelopen seizoen bekroonde hij 2,5 jaar bij PSV met het landskampioenschap. In 115 wedstrijden voor PSV scoorde Veerman 22 keer en gaf hij maar liefst veertig assists. In heel 2023 gaf hij zelfs de meeste assists wereldwijd, 21 stuks. Zelfs boven Vinicius Junior (19 assists) en Kevin de Bruyne (17 assists). Hij heeft het naar eigen zeggen prima naar zijn zin in Eindhoven, maar een buitenlands avontuur lonkt.

Bedanken voor jeugdelftallen van Oranje

Veerman werd voor diverse vertegenwoordigende jeugdelftallen geselecteerd, maar speelde slechts één interland. Met Oranje onder 19 speelde hij sterk tegen Spanje tijdens een toernooi in Georgië, maar op eigen verzoek ging hij naar huis omdat hij zich niet prettig voelde.

Hij bedankte ook twee keer voor Jong Oranje. Een uitnodiging van bondscoach Erwin van der Looi voor het EK in 2021 bleef uit. Veerman daarover: "Het lag niet aan Van der Looi of de andere spelers. Ik voelde me gewoon niet prettig. Dat heb ik nodig. Verder was er niets."

Debuut voor Oranje

Op 18 juni 2023 maakte Joey Veerman zijn debuut in het Nederlands elftal tijdens de strijd om het brons in de Nations League. In de 76e minuut kwam hij het veld op tegen Italië, bij een stand van 1-3. Met een assist op Wijnaldum in de 89e minuut werd de eindstand 2-3.

Wat verdient Joey Veerman?

Veerman tekende in de winter van 2022 bij PSV voor een, geschat, jaarsalaris van 800.000 euro. Naar alle waarschijnlijkheid wordt zijn contract opgewaardeerd als hij deze zomer niet vertrekt bij de Eindhovenaren. Anders zal hij vast en zeker een financiële klapper gaan maken bij een vertrek naar het buitenland.

Chantalle Schilder: de vriendin van Veerman

Buiten het veld heeft Veerman ook zijn persoonlijke overwinningen behaald. Hij vond de liefde in zijn geboortedorp Volendam, waar hij al jaren samen is met zijn vriendin Chantalle. Samen verwelkomden ze dit jaar hun zoontje Frenkie Joe.

Veerman en Schilder hebben inmiddels ook trouwplannen, al liggen ze daarover nog niet helemaal op één lijn. Enkele details zijn nog niet rond, zoals de datum en locatie. "Ik ga het liefst voor een kasteel in het buitenland en Joey geeft de voorkeur aan een bekende feestzaal in Volendam waar iedereen uit het dorp zo’n beetje trouwt”, zei Schilder in De Telegraaf.

Verleidingen naast het voetbal

De kwaliteiten van Veerman waren onmiskenbaar. Toch waren altijd twijfels over zijn wil om te slagen als profvoetballer. Voornamelijk zijn fitheid en gewicht waren vaak onderwerp van discussie. Het bruisende Volendam bood een overvloed aan verleidingen die een jonge, talentvolle voetballer konden doen stranden. Uiteindelijk nam Kees Kwakman Veerman onder zijn hoede om ervoor te zorgen dat het voetbal uiteindelijk overheerste.

Toch blijft Joey Veerman een levensgenieter. Als er iets te vieren valt, is hij de eerste die de muziek aanzet en een drankje inschenkt. Dat was ook het geval tijdens het kampioensfeest van PSV. Toen ESPN hem vroeg naar de muziek reageerde hij met een schorre stem: "Vandaag maakt het me niet uit. Ik vind alles goed." Veerman heeft een voorliefde voor Nederlandstalige muziek, iets wat je kunt verwachten van iemand uit het muzikale Volendam.

Uitblinken op het EK

Deze zomer wacht het EK voor Veerman. Met de blessure van Frenkie de Jong, die niet meegaat naar het EK, mag Veerman zich opmaken voor een basisplek. In de oefenwedstrijd tegen IJsland (4-0 winst) maakte Veerman grote indruk. Volgens velen was hij zelfs dé uitblinker. Als hij een goed EK speelt, kan hij zomaar een mooie transfer naar het buitenland afdwingen. Afgelopen tijd werd hij zelfs al in verband gebracht met Real Madrid.

