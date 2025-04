Sportjournalist mishandeld na PSV - Ajax, man (51) opgepakt op politiebureau

Een 51-jarige man is dinsdagochtend opgepakt op verdenking van mishandeling van een sportjournalist. Het incident vond plaats op 30 maart na de wedstrijd PSV - Ajax (0-2). De verdachte meldde zich zelf bij de politie.

Na afloop van de wedstrijd, die door de Amsterdammers werd gewonnen, liep de verslaggever samen met een cameravrouw rond het Philips Stadion om supporters te interviewen. Op de parkeerplaats werd de verslaggever vervolgens geslagen door een man. De journalist liep daarbij letsel op aan zijn gezicht. Vervolgens werden het slachtoffer en zijn collega opgevangen in de persruimte.

Later werd een onderzoek gestart en werd de verdachte geïdentificeerd. Dat gebeurde door samenwerking van de betrokken partijen. Dinsdag werd hij op het politiebureau aangehouden, zo meldt de politie. De man komt uit het Brabantse Beek en Donk en is inmiddels weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie doet de zaak op een later moment af.

