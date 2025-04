Joey Veerman deelt in vrij weekend verkapte sneer uit aan Ajax: 'Heerlijk'

PSV heeft een Eredivisie-vrij weekend achter de rug en dat lijkt Joey Veerman goed te hebben benut met zijn gezin. De middenvelder deelt op Instagram beelden waarop te zien is hoe hij zich met zijn zoon in een speeltuin vermaakt en lijkt daarbij een sneer uit te delen aan Ajax.

Hoewel Ajax nog steeds ruim aan kop gaat in de Eredivisie, weigeren de Amsterdammers de titel definitief binnen te halen. De Amsterdammers zijn namelijk al twee Eredivisiewedstrijden op rij niet in vorm, terwijl de Eindhovenaren juist hun vorm terug lijken te hebben gevonden.

Laatste wedstrijden Ajax

Vorige week verloor Ajax met maar liefst 4-0 op bezoek in Utrecht en afgelopen zondag speelde de ploeg van Francesco Farioli met moeite met 1-1 gelijk in eigen huis tegen Sparta. Youri Regeer scoorde in de zevende minuut van de blessuretijd voor de Amsterdammers, nadat Sparta twee minuten daarvoor de 0-1 had gemaakt.

Speeltuin

PSV had een Eredivisie-vrij weekend en dat leek Veerman in elk geval wel goed te hebben besteed. Maandagochtend deelde hij een video op Instagram waarop te zien was hoe hij zich in het zonnige weer met zoontje Frenkie vermaakte in een speeltuin. Ook Chantalle Schilder, de Volendamse partner van Veerman, deelde de video in haar verhaal op Instagram.

Gezien het vroege tijdstip, en het feit dat de middenvelder maandag gewoon moest trainen met PSV, kan het niet anders dan dat de video van de dag ervoor was. 'Een mooie dag in alles', schrijft Veerman bij de video, gevolgd door een emoji met een knipoog, waarmee de international een kleine, verkapte sneer lijkt uit te delen aan Ajax.

FC Volendam

FC Volendam, de club waar de Volendammer groot is geworden, kan maandagavond kampioen worden in de Keuken Kampioen Divisie. Eerder vierden de Volendammers al een groot feest toen bekend werd dat ze wederom zouden promoveren naar de Eredivisie. De ploeg, die niet voor niets de bijnaam 'Heen en Weer' kreeg, promoveerde inmiddels al elf keer in de clubhistorie.

Alles over Eredivisie

