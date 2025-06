Stefan de Vrij en Denzel Dumfries krijgen voormalig Ajax-speler als nieuwe trainer bij Inter

Cristian Chivu is de nieuwe trainer van Internazionale. De Roemeense oud-verdediger tekent tot medio 2027 als de nieuwe coach van de Champions League-finalist. Hij volgt de naar Al-Hilal in Saoedi-Arabië vertrokken Simone Inzaghi op.

Chivu was vanaf februari 2025 werkzaam bij Parma. Daarvoor was Chivu van 2018 tot 2024 trainer in de opleiding van de Milanezen. Zo was hij trainer bij de Onder 17, Onder 18 en Onder 19. Chivu vertrok vervolgens naar Parma om voor het eerst op eigen benen te staan op het hoogste niveau. Bij de club deed de Roemeen het uitstekend en was hij geliefd bij de supporters en clubleiding.

Afscheid bij Parma

Chivu (44) nam maandag al afscheid van Parma, waar hij in februari begon aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Onder zijn leiding steeg de ploeg van de achttiende naar de veilige zestiende plek in de Serie A. Chivu won als speler van Inter drie landstitels en de Champions League in 2010. In 2014 beëindigde hij er zijn loopbaan. Tijdens zijn actieve carrière speelde de verdediger van 1999 tot 2003 ook voor Ajax. De verdediger speelde in Amsterdam en bij Inter ook samen met Wesley Sneijder.

'Toewijding en opoffering'

"Nu begint Cristian Chivu aan het derde hoofdstuk van zijn verhaal bij de Nerazzurri. En hij doet dit met de waarden die hem altijd hebben geleid: toewijding, opoffering en een onvermoeibare werkethiek", stelde Internazionale op de website bij de bekendmaking. Chivu maakt volgende week tijdens het WK voor clubs tegen het Mexicaanse Monterrey zijn debuut bij zijn nieuwe (oude) club.

Simone Inzaghi

Bij Inter is Chivu de opvolger van de vertrokken Simone Inzaghi. De Italiaanse succescoach maakte na de verloren Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain zijn afscheid officieel bekend. Niet veel later tekende Inzaghi voor een monstersalaris bij de Saudische topclub Al Hilal. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij, de Nederlanders in dienst bij Internazionale namen met een bericht via Instagram afscheid van de geliefde trainer.

In 2021 verruilde Inzaghi Lazio voor de club uit Milaan en sindsdien haalde hij twee keer de Champions League-finale. Die werden echter wel allebei verloren. Een keer van Paris Saint-Germain, de keer daarvoor van Manchester City. Inzaghi pakte met Internazionale ook één keer de Italiaanse Scudetto en twee keer de Coppa Italia.