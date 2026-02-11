De druk liep al wekenlang op in Noord-Londen en nu is de beslissing gevallen. Na een reeks teleurstellende resultaten heeft Tottenham Hotspur hard ingegrepen. Voor Oranje-international Micky van de Ven en zijn ploeggenoten betekent dat opnieuw onrust binnen de club, die sportief volledig is weggezakt in de Premier League.

De Londense club heeft het ontslag van trainer Thomas Frank inmiddels zelf wereldkundig gemaakt. De Deen wordt verantwoordelijk gehouden voor de dramatische reeks waarin Spurs geen van hun laatste acht competitiewedstrijden wisten te winnen. In totaal werden slechts twee van de laatste zeventien duels in de Premier League gewonnen.

'Noodzakelijk' ontslag

In de verklaring blikte Tottenham terug op de aanstelling van Frank. "Thomas werd in juni 2025 aangesteld en we waren vastbesloten hem de tijd en ondersteuning te geven die hij nodig had om samen aan de toekomst te bouwen"", aldus de club.

Toch bleek de sportieve realiteit doorslaggevend. "De resultaten en prestaties hebben het bestuur echter doen concluderen dat een verandering op dit moment in het seizoen noodzakelijk is", waarmee de Spurs duidelijk maken dat de tegenvallende reeks in de Premier League doorslaggevend was voor zijn ontslag.

Opvallend contrast

De maat leek definitief vol na de 1-2 nederlaag tegen Newcastle United in eigen huis. Daardoor is Tottenham Hotspur afgezakt naar de veertiende plaats, met slechts vijf punten voorsprong op de degradatiezone. Een scenario dat bij een club met Champions League-ambities simpelweg onacceptabel wordt geacht.

Opvallend is dat het in Europa wél beter liep. Onder Frank eindigde Tottenham bij de beste ploegen in de league phase van de Champions League en plaatste het zich voor de achtste finales. Maar in de nationale competitie wilde het maar niet lukken, waardoor de clubleiding de stekker eruit zou hebben getrokken.

John Heinga opvolger?

Frank was pas sinds afgelopen zomer in dienst, toen hij werd aangesteld als opvolger van Ange Postecoglou. Onder Postecoglou kende Tottenham weliswaar een historisch zwak Premier League-seizoen met een zeventiende plaats, maar werd verrassend de Europa League gewonnen en tegelijkertijd de eerste prijs voor de club sinds 2008.

In Engeland wordt inmiddels gespeculeerd dat John Heitinga tijdelijk het roer zal overnemen. De voormalig trainer van Ajax is pas enkele weken actief als assistent bij Tottenham en zou volgens Britse media als interim-oplossing naar voren worden geschoven. De club heeft daar zelf echter nog geen duidelijkheid over gegeven.

Voor Micky van de Ven en zijn ploeggenoten breekt daarmee opnieuw een onzekere periode aan. De Nederlandse verdediger, die bij afwezigheid van Cristian Romero de aanvoerdersband draagt, ziet zijn club wederom in crisis raken. Tottenham kan de eerstvolgende wedstrijd direct aan de bak. Volgende week zondag komt koploper Arsenal namelijk op bezoek. Wél heeft de club nu de tijd om orde op zaken te zetten.

The Club has taken the decision to make a change in the Men’s Head Coach position and Thomas Frank will leave today.



Thomas was appointed in June 2025, and we have been determined to give him the time and support needed to build for the future together.



However, results and… pic.twitter.com/mo82TaAXts — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 11, 2026

