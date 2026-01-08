Tottenham Hotspur eindigde vorig seizoen al op een beschamende zeventiende plek in de Premier League en ook dit jaar gaat het niet best met de grote Engelse club. De ploeg van Micky van de Ven en Xavi Simons verloor woensdag met 3-2 van Bournemouth en dat leverde na afloop flink wat pijnlijke beelden op door woede bij de fans. Van de Ven kreeg het zelfs aan de stok met een aantal van hen.

Spurs redde het afgelopen seizoen door de Europa League te winnen en dus komt het ondanks de dramatische klassering dit jaar gewoon uit in de Premier League. Wel kostte het Ange Postegoclou zijn baan en onder Thomas Frank, die werd gehaald van Brentford, moest het dit jaar een stuk beter gaan. Dat leek ook even het geval, maar de laatste weken is Spurs bezig aan een vrije val.

Op bezoek bij Bournemouth ging het dinsdag opnieuw faliekant fout. Daar leek het niet op toen Simons in de vijfde minuut een assist gaf op Matthys Tel bij de 0-1. Bournemouth leidde bij rust echter door goals van Evanilson en Eli Kroupi met 2-1. Joao Palhinha leek Spurs een kwartier voor tijd alsnog een punt te bezorgen, maar in de vijfde minuut van de blessuretijd dompelde Antoine Semenyo de bezoekers alsnog in rouw.

Van de Ven zoekt confrontatie

Spurs zakt daardoor naar de veertiende plaats in de Premier League en hoewel het gat met de degradatiezone nog erg groot is, zorgde dat voor veel woede bij de supporters. Zij jouwden onder meer coach Frank uit en ook de spelers kregen weinig complimenten.

Van de Ven leek niet bepaald open te staan voor de feedback van de tribunes en zocht zelfs de confrontatie. Hij maakte daarbij de nodige gebaren en dat werd in de Engelse media flink opgepikt na afloop. De staf sleepte hem vervolgens weg, maar daarmee was het spektakel bij het uitvak nog niet voorbij.

Teamgenoot Pedro Porro liep ook naar de supporters en belandde daar ook in een verhitte discussie. Hij was niet de laatste speler die in gesprek ging met de fans, want ook doelpuntenmaker Palhinha meldde zich bij het uitvak. De Portugees leek echter vooral vrede te willen stichten.

What a mess. Thomas Frank booed. van de Ven, Porro and Palhinha confronting fans at the full-time whistle.#COYS #THFC pic.twitter.com/3x1Y4pYBBc — Chris Cowlin (@ChrisCowlin) January 7, 2026

Kansen voor Spurs

Spurs speelt overigens nog geen verloren seizoen, want de verschillen in de Premier League zijn enorm klein. De ploeg van Simons en Van de Ven heeft na 21 speelrondes 27 punten verzameld en staat daarmee nog altijd maar zeven punten achter op Liverpool. De ploeg van Arne Slot staat vierde en die plek geeft recht op een ticket voor de Champions League.

In Europa mag Spurs zich ook opmaken voor een vervolg. Het haalde uit de eerste zes duels in de Champions League elf punten en staat op dit moment elfde. Spurs is daarmee sowieso verzekerd van een plekje in de tussenronde. De Engelse club kan zich zelfs nog direct voor de achtste finales plaatsen. Daarvoor moet het bij de beste acht teams zien te eindigen.

