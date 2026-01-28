Bij Tottenham Hotspur is het seizoen al rondom slecht te noemen en ook buiten de lijnen gaat er het nodige mis. Vlak voor het Champoins League-duel met Eintracht Frankfurt raakte een speler betrokken bij een auto-ongeluk, wat ook gevolgen had voor een teamgenoot.

Spits Randal Kolo Muani kreeg onderweg naar het vliegveld een lekke band, waarna hij de controle over het stuur verloor. Zijn ploeggenoot WIlson Odobert reed achter hem en moest ook stoppen om te controleren of zijn ploeggenoot in orde was. Dat bleek gelukkig zo te zijn.

Spurs-trainer Thomas Frank moest het wel zonder het duo doen in het vliegtuig. Ze hadden immers wat vertraging door de beschadigde Ferrari van Kolo Muani. "Ze zullen later vertrekken en ik verwacht dat ze allebei beschikbaar zullen zijn", tekende The Sun op uit de mond van de geplaagde manager.

Drama in Premier League

De ploeg van onder meer Xavi Simons en de geblesseerde Micky van der Ven won dit kalenderjaar nog niet en is bezig aan een heel matig seizoen. In de Premier League staan de Londenaren slechts veertiende. In de Champions League gaat het gelukkig wel een stuk beter. Daar zijn ze al zeker van de volgende fase. Momenteel staat Spurs zelfs vijfde en een plek bij de eerste acht geeft meteen toegang tot de laatste zestien. De tussenronde wordt dan overgeslagen.

Kolo Muani begon zijn carrière bij FC Nantes, maar brak enkele jaren geleden bij het grote publiek door tijdens een sterk seizoen in Duitsland. Bij Eintracht Frankfurt maakt de Fransman veel goals, wat hem een toptransfer naar Paris Saint-Germain opleverde. Kolo Muani kostte maar liefst 75 miljoen euro, maar een enorm succes is het nog niet geworden in Parijs.

Bekend door grote kans in WK-finale

Hij wist nog niet zo veel te scoren als in Duitsland. Vorig jaar werd de 27-jarige daarom voor een half jaar verhuurd aan Juventus. Dit seizoen mag hij het tijdelijk bij Tottenham Hotspur proberen. De aanvaller is vooral bekend van een gemiste kans. In de allerlaatste minuut van de WK-finale in Qatar kreeg hij nog een enorme mogelijkheid om Frankrijk naar de wereldtitel te schieten. De Argentijnse doelman Emiliano Martínez keerde de inzet, waarna de Argentijnen de titel wonnen.

